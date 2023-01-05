«Я не запрещал в «Спартаке» секс перед матчами или сигареты. Тренер не надзиратель». Рианчо о работе в московском клубе

не запрещал футболистам « » заниматься сексом и курить перед матчами.

«Футбольный тренер – это помощник, а не надзиратель. Взрослым людям нельзя ничего навязывать.

В вопросе взаимоотношений футболистов с их вторыми половинами я всегда придерживался правила – не лезть в личную жизнь. Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом перед матчами. Или курить сигареты. С этим ничего не сделаешь, нет смысла что-то запрещать.

Насильно в этом мире ничего не изменить. Важно воспитывать и обучать игроков, а не диктовать что-то против их воли.

Что касается физической нагрузки во время занятий сексом, все футболисты – взрослые и ответственные люди, у них нет цели перегружать свой организм, чтобы потом плохо играть. Поэтому меня этот вопрос никогда не заботил», – сказал испанский тренер.