«Я не запрещал в «Спартаке» секс перед матчами или сигареты. Тренер не надзиратель». Рианчо о работе в московском клубе

Теги Спартак премьер-лига Россия Рауль Рианчо девушки и спорт Здоровье Футбол

Рауль Рианчо не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом и курить перед матчами.

«Футбольный тренер – это помощник, а не надзиратель. Взрослым людям нельзя ничего навязывать.

В вопросе взаимоотношений футболистов с их вторыми половинами я всегда придерживался правила – не лезть в личную жизнь. Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом перед матчами. Или курить сигареты. С этим ничего не сделаешь, нет смысла что-то запрещать.

Насильно в этом мире ничего не изменить. Важно воспитывать и обучать игроков, а не диктовать что-то против их воли.

Что касается физической нагрузки во время занятий сексом, все футболисты – взрослые и ответственные люди, у них нет цели перегружать свой организм, чтобы потом плохо играть. Поэтому меня этот вопрос никогда не заботил», – сказал испанский тренер.

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9 комментариев

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Флоренти́но Пéрес
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Их во время матча.....того.....
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Sevuska
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Главное позу удобную выбрать , чтобы и покурить спокойно можно было .
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Pestalo33i
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Что то вспомнилась старая, ещё ч/б фотка, где они жучили друг друга в раздевалке. Ничего получается не изменилось
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Фут.Боль
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Кто плохо играл, тот значит затрахался.
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Spartakus1984
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Я не запрещал в «Спартаке» секс перед матчами(с)Кто бы тебя послушал, если бы захотел...
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psycho killer
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Спасибо за чемпионство, тренер 🙏
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damondiamond
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90 минут каждую неделю секс был
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MATRiX
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А во время матчей или в перерыве можно?
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Bartez1986
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Тренер - не надзиратель, а солнце обязательно взойдет - добавил Рауль
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