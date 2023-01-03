Андрей Канчельскис: «В восточной культуре очень правильное отношение к женщинам. Там они домохозяйки, смотрят за детьми»

Теги премьер-лига Россия Андрей Канчельскис высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль девушки и спорт Матч ТВ религия Футбол

Андрей Канчельскис считает, что в восточной культуре правильно относятся к женщинам.

Бывший игрок сборной России выступал за саудовский «Аль‑Хилаль» в 2003 году.

– Какие традиции в восточной культуре вас зацепили?

– Очень правильное отношение к женщинам. У них ты не имеешь права подойти к чужой женщине, заигрывать с ней. Тебя сдадут полиции.

Женщина – домохозяйка, смотрит за детьми. Сейчас уже вышел закон, что им можно водить машину, ходить на футбол. В Саудовской Аравии женщина – святой человек, занимающийся домашний очагом, – сказал Канчельскис.

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96 комментариев

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Artur Turik
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Ответ albert_lucky
Женщины, как и мужчины должны быть примером своим детям. При этом должна быть иерархия - мужчина должен быть главным, хотя бы потому что он сильнее физически и должен защищать свою женщину, семью. Это природа, другого не дано, иначе всё идёт к чертям.
От кого защищать? Для этого есть полиция, которые получают зарплату от налогов.
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Иван Ларин
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Verhovn
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Ответ ЫЫыыы
Ха. Есть истории и пострашней. Жену немца насилуют на стоянке , а он не вмешивается, звонит в полицию. Полезешь в драку, заведут дело. Обнулят все кредиты, отберут жильё, потеряешь работу, жена сама уйдет. У всех свои культурные особенности. Немцам нужно привыкать , что у них их законы будут работать все меньше и меньше. Лет через 25-30, еще при нашей с вами жизни, в Германии будет введен шариат
Так это в Германии. Мои знакомые русскоязычные немцы уже к нам лыжи навострили. Переезжают потихоньку. Ну там всё до стадии маразма всё доведено... К глубокому сожалению это будет продолжаться и дальше... Толерантность - это такая вещь.
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volens-docens
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Не касаясь сути вопроса, выскажу лишь недоумение по поводу "восточной культуры". На условном востоке множество различных культур, никакой единой "восточной культуры" не существует. Если имеешь в виду Саудовскую Аравию, то так и говори: арабская культура, мусульманская культура. Это, конечно, больше к журналисту, а не к Канчельскису.
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Зубы Дзюбы
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А ещё им слова не дают по сути
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Maga Maga
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Ответ Astin
Канчельскис. Друг талибов.
Как оказалось Талибы более порядочны чем их пытались выставить, при США Афганистан рекордсмен по поставкам героина, при талибов до нуля сбавили выращивание, а то что они с автоматами бегали, так по своей территории бегали.
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Men77
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Эх, Андрей, а так хотелось сдать Стаса Михайлова в полицию, да?)
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Светлана Агейкина
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Ответ Iuasamotu
Я одно время жил в пуританской мусульманской стране. Старался не смотреть этим женщинам в глаза, чтобы не нарываться на тему, что я на них заглядываюсь. А они смеялись надо мной и специально троллили меня и говорили "привет" при встрече
Ну хоть бы улыбнулся им разок, они бы и отстали))
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Вадим Сидоров
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Ответ Abu Ibrahim
Может быть для кого то заниматься семейным уютом , воспитанием СВОИХ детей - унижение , а стелиться под мужиков - свобода . В исламском мире другие понятия , и здесь не идет речь о том что женщину заставляют , это их уклад жизни , и глупо пытаться им навязать свое видение мира
А сами чего в парандже не ходите?
Или под чужих баб не стелитесь, святые верность храните:)
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Iuasamotu
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Я одно время жил в пуританской мусульманской стране. Старался не смотреть этим женщинам в глаза, чтобы не нарываться на тему, что я на них заглядываюсь. А они смеялись надо мной и специально троллили меня и говорили "привет" при встрече
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Маршал Ней
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А ведь как игрок был не плох. Но видимо, тогда и там в развитиии остановился.
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ЫЫыыы
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Ответ Verhovn
С мигрантами вы лишку хватили. Ублюдки есть везде, но если мигрант что-то подобное себе позволит, то его сразу линчуют и полиция постарается не вмешиваться. По крайней мере за свой регион могу утверждать..
Ха. Есть истории и пострашней. Жену немца насилуют на стоянке , а он не вмешивается, звонит в полицию.
Полезешь в драку, заведут дело. Обнулят все кредиты, отберут жильё, потеряешь работу, жена сама уйдет.
У всех свои культурные особенности. Немцам нужно привыкать , что у них их законы будут работать все меньше и меньше.
Лет через 25-30, еще при нашей с вами жизни, в Германии будет введен шариат
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Вадим Сидоров
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Андрей Канчельскис: "Хорошо что декриминализировали статью о домашнем насилии"
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svas17
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Канчельскис - сексист.
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singsinner2
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только вот семья из мужа, жены и двух дочек-- считается как семья из одного человека
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Abu Ibrahim
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Ответ Jordan95
Девушка может ходить по рукам в любой части мира. Это зависит от воспитания, совести и восприятии мира. А может руководить страной, к слову. Быть врачом, учителей, певицей, бухгалтером, бизнесвумен, да кем-угодно.
Может быть для кого то заниматься семейным уютом , воспитанием СВОИХ детей - унижение , а стелиться под мужиков - свобода .

В исламском мире другие понятия , и здесь не идет речь о том что женщину заставляют , это их уклад жизни , и глупо пытаться им навязать свое видение мира
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Master Slova
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Сколько забавных профеминистов в чате, просто ужас, не понимают о чем говорят, но все равно пишут, сказочные, что еще сказать
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Бондарев Олег
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Ответ Chucky
У наших хоть права есть))
У наших их попробуй отбери!))))
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Владимир Абрамов
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Ответ Гоша Петров
Поэтому наверно в арабских странах женщины в картье и шанель с личными водилами на тачках бизнес класса.А в уважающей права женщин России пьют,работаю и тянут семью одни на себе,половина брошенных без мужей.
Знаете, Гоша. Женщин в картье на автомобилях А-класса вы найдете предостаточно в любой культуре. В том числе и в России. Но, допустим, в европейских странах женщина уже давно может вести автомобиль А-класса сама, а в Саудовской Аравии права женщинам стали выдавать только в 2017 году. В Афганистане женщинам недавно запретили учиться в университетах, ввели ряд специальных ограничительных законов. Где-то формальных законов нет, но есть патриархальные семьи. Поэтому делать вид, что проблема совсем выдумана это плохая стратегия. И невежественно.
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art.shu05@gmail.com
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Ответ Tiestorzn17
Они женщин за людей не считают, о чем он вообще?! Проспись иди
Это отношение не на пустом месте возникло. Там наверное знают что должна делать женщина
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Добрый_Ээх
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Очень правильное с точки зрения Канчельскиса? Только там и бухать нельзя. Подумай, Андрей.
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Jordan95
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Ответ Abu Ibrahim
То ли дело западный мир где девушки по рукам ходят . Свобода !
Девушка может ходить по рукам в любой части мира. Это зависит от воспитания, совести и восприятии мира.
А может руководить страной, к слову. Быть врачом, учителей, певицей, бухгалтером, бизнесвумен, да кем-угодно.
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Verhovn
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Ответ ЫЫыыы
где то в тюряге придушат осужденного за педофилию, где то побьют камнями за голые плечи, где то мигранты насилую местных и их не трогают.... У всех свои правила. Это называется культурное разнообразие.
С мигрантами вы лишку хватили. Ублюдки есть везде, но если мигрант что-то подобное себе позволит, то его сразу линчуют и полиция постарается не вмешиваться. По крайней мере за свой регион могу утверждать..
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Jordan95
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Ответ Гоша Петров
Поэтому наверно в арабских странах женщины в картье и шанель с личными водилами на тачках бизнес класса.А в уважающей права женщин России пьют,работаю и тянут семью одни на себе,половина брошенных без мужей.
Да там и женщины с восточной Европы в картье и с водилами. Потом они возвращаются и пишут про себя в соц сетях «бизнесвумен». Знаем, знаем.
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горбатый видеосудья
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Аль Канчель бин кискис
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