Андрей Канчельскис: «В восточной культуре очень правильное отношение к женщинам. Там они домохозяйки, смотрят за детьми»
Андрей Канчельскис считает, что в восточной культуре правильно относятся к женщинам.
Бывший игрок сборной России выступал за саудовский «Аль‑Хилаль» в 2003 году.
– Какие традиции в восточной культуре вас зацепили?
– Очень правильное отношение к женщинам. У них ты не имеешь права подойти к чужой женщине, заигрывать с ней. Тебя сдадут полиции.
Женщина – домохозяйка, смотрит за детьми. Сейчас уже вышел закон, что им можно водить машину, ходить на футбол. В Саудовской Аравии женщина – святой человек, занимающийся домашний очагом, – сказал Канчельскис.
Или под чужих баб не стелитесь, святые верность храните:)
Полезешь в драку, заведут дело. Обнулят все кредиты, отберут жильё, потеряешь работу, жена сама уйдет.
У всех свои культурные особенности. Немцам нужно привыкать , что у них их законы будут работать все меньше и меньше.
Лет через 25-30, еще при нашей с вами жизни, в Германии будет введен шариат
В исламском мире другие понятия , и здесь не идет речь о том что женщину заставляют , это их уклад жизни , и глупо пытаться им навязать свое видение мира
А может руководить страной, к слову. Быть врачом, учителей, певицей, бухгалтером, бизнесвумен, да кем-угодно.