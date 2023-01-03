Андрей Канчельскис: «В восточной культуре очень правильное отношение к женщинам. Там они домохозяйки, смотрят за детьми»

считает, что в восточной культуре правильно относятся к женщинам.

Бывший игрок сборной России выступал за саудовский «Аль‑Хилаль» в 2003 году.

– Какие традиции в восточной культуре вас зацепили?

– Очень правильное отношение к женщинам. У них ты не имеешь права подойти к чужой женщине, заигрывать с ней. Тебя сдадут полиции.

Женщина – домохозяйка, смотрит за детьми. Сейчас уже вышел закон, что им можно водить машину, ходить на футбол. В Саудовской Аравии женщина – святой человек, занимающийся домашний очагом, – сказал Канчельскис.