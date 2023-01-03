Из-за женоненавистнических оскорблений с трибун в адрес женщины-лайнсмена матч 6-го дивизиона Англии был прерван на 38 минут

Матч английской нон-лиги был прерван из-за оскорблений в адрес женщины-лайнсмена.

Матч 6-го дивизиона между « » и «Дарлингтон-1883» (2:5) был остановлен на 54-й минуте после того, как болельщики начали выкрикивать оскорбления в адрес помощницы судьи Эмили Карни. Главный арбитр встречи Дин Уотсон подал игрокам сигнал покинуть поле. Прошло 38 минут, прежде чем игра возобновилась.

Ранее в первом тайме матч уже останавливали из-за оскорблений болельщиков в адрес Карни, после чего в перерыве дважды был зачитан призыв воздержаться от женоненавистнических комментариев.

«Игра была остановлена судьей во время обсуждения. Только официальные лица знают, что происходит на самом деле.

Мы хотели бы подчеркнуть, что дискриминационные высказывания любого характера недопустимы. Пожалуйста, уважайте официальных лиц матча, игроков и других болельщиков», – написал официальный аккаунт «Скарборо Атлетик» в твиттере во время перерыва.

Позже «Дарлингтон» выпустил официальное заявление, в котором обратился за помощью в поиске виновников инцидента.

«Во время первой половины игры в Скарборо женщина-ассистент подверглась предполагаемым женоненавистническим замечаниям со стороны одного или двух фанатов «Дарлингтона».

«Дарлингтон» всем сердцем осуждает такое поведение, и поэтому, если вы были свидетелями этих инцидентов и можете помочь выявить виновных, то, пожалуйста, напишите нам на электронную почту», – говорится в официальном заявлении «Дарлингтона».