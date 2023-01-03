Из-за женоненавистнических оскорблений с трибун в адрес женщины-лайнсмена матч 6-го дивизиона Англии был прерван на 38 минут

Теги премьер-лига Англия женский футбол судьи болельщики Д6 Англия Скарборо Атлетик девушки и спорт Дарлингтон-1883 дискриминация Футбол

Матч английской нон-лиги был прерван из-за оскорблений в адрес женщины-лайнсмена.

Матч 6-го дивизиона между «Скарборо Атлетик» и «Дарлингтон-1883» (2:5) был остановлен на 54-й минуте после того, как болельщики начали выкрикивать оскорбления в адрес помощницы судьи Эмили Карни. Главный арбитр встречи Дин Уотсон подал игрокам сигнал покинуть поле. Прошло 38 минут, прежде чем игра возобновилась.

Ранее в первом тайме матч уже останавливали из-за оскорблений болельщиков в адрес Карни, после чего в перерыве дважды был зачитан призыв воздержаться от женоненавистнических комментариев.

«Игра была остановлена судьей во время обсуждения. Только официальные лица знают, что происходит на самом деле.

Мы хотели бы подчеркнуть, что дискриминационные высказывания любого характера недопустимы. Пожалуйста, уважайте официальных лиц матча, игроков и других болельщиков», – написал официальный аккаунт «Скарборо Атлетик» в твиттере во время перерыва.

Позже «Дарлингтон» выпустил официальное заявление, в котором обратился за помощью в поиске виновников инцидента.

«Во время первой половины игры в Скарборо женщина-ассистент подверглась предполагаемым женоненавистническим замечаниям со стороны одного или двух фанатов «Дарлингтона».

«Дарлингтон» всем сердцем осуждает такое поведение, и поэтому, если вы были свидетелями этих инцидентов и можете помочь выявить виновных, то, пожалуйста, напишите нам на электронную почту», – говорится в официальном заявлении «Дарлингтона».

22 комментария

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FEZ10
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В наше время: Оскорби женщину, сексист. Оскорби черного, расист. Оскорби гея, гомофоб Оскорби белого гетеросексуала... ничего
Успокойся Белоснежка ( мне это них не будет )
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Роман Лавриненко
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Так а что кричали-то? :) Главную тему не раскрыли))
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Jokk
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Ответ Lex
зачем вообще кого то оскорблять?
Затем что это часть футбола, оскорблять судей и игроков соперника, изредка и своих игроков тоже за определенные поступки
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Kirkoroff
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Ответ buryat
Да, когда пустая бутылка роняет полкоманды, или здоровенные детины от дуновения ветра корчатся в смертных муках, это, конечно, тонны тестостерона. Куда там хоккею)
Позволяли бы правила в хоккее таким образом добиваться победы и там бы так же валялись поверь. Дело не в тестостероне. Ну и справедливости ради с появлением вар в футболе гораздо меньше стали валяться.
Ах да, ещё футболисты в отличии от хоккеистов не играют в обмундировании рыцаря из средневековья.
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Kirkoroff
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Блин я не женоненавистник, но в мужском футболе женщинам делать нечего. Есть же женский. Пускай там играют и судят.
Женщинам ведь тоже не нравится когда в женских видах спорта участвуют всякие трансы(ещё и нагибают их регулярно), ну или просто в традиционно женских дисциплинах, всяких там гимнастиках с лентой (или как это называется, не очень секу в этом) заявится мужчина. Вряд ли им это понравится. Или два мужика в парном фигурном катании начнут там друг с другом тулупы крутить. Ну зачем это надо?
Думаю рано или поздно начнутся разговоры что женщина подсуживала одной из команд, потому что один из игроков её привлекал как мужчина (и не удивлюсь если это окажется правдой, дамы-существа эмоциональные) кому это всё надо? Зачем их искусственно протаскивать в футбол?
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buryat
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Ответ Amalfitano
Из игры где тестостерон брызжит из всех щелей кто-то хочет сделать спорт для леди. Идите нарезайте круги на стадионе и не будет никаких подобных инцидентов. Вы бы еще открытого гея назначили на матч 6-й английской лиги, а потом искренне удивлялись почему его с трибун обзывают тридваразом.
Да, когда пустая бутылка роняет полкоманды, или здоровенные детины от дуновения ветра корчатся в смертных муках, это, конечно, тонны тестостерона.
Куда там хоккею)
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buryat
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В наше время: Оскорби женщину, сексист. Оскорби черного, расист. Оскорби гея, гомофоб Оскорби белого гетеросексуала... ничего
Ни разу не слышал, чтобы белого гетеросексуала оскорбляли за то, что он белый гетеросексуал)
Про всех остальных перечисленных слышал оскорбления неоднократно причём именно по указанной причине.
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Йозе_Марино
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Вот тебе и равноправие. Уверен что болелы на трибунах оскорбляли бы и мужчину, будь он на ее месте. Оскорбления с трибун-часть футбола.
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Пако
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Я не против "прогресса", но лет 10-12 назад такого прецедента не могло бы быть в принципе т.к. женщин-лайнсменов и в помине не было.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Lex
зачем вообще кого то оскорблять?
Не знаю. Лучше вообще никого не оскорблять
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Оскорбил белого гетеросексуала? Борец за права меньшинств🙃
Белые гетеросексуалы знающие и преподающие гендерную идентичность по рождению своим детям имеют право на жизнь. Они не вредят обществу, их дела не мешают не кому. Они такие же люди, просто немного другие. Поймите нас, белых гетеросексуалов, не стремящихся менять пол 🙏
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Георгий Михеев
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Мужской футбол должны судить мужики. Для женщин это слишком сложно
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Lex
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В наше время: Оскорби женщину, сексист. Оскорби черного, расист. Оскорби гея, гомофоб Оскорби белого гетеросексуала... ничего
зачем вообще кого то оскорблять?
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Iuasamotu
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Главному судье респект за то, что защитил коллегу. Судя по всему команда тоже раскаивается. Нужно наказать виновных и всё будет Ок, ибо женщинам у нас везде почёт и уважение
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Леван Мкртчян
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На пятом неверно поднятом оффсайде, ей крикнули ’учка’ ....и понеслось / уход с поля и крики ’СЕКСИЗМ’ из каждого утюга и заголовков английских спорт таблоидов
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Amalfitano
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Из игры где тестостерон брызжит из всех щелей кто-то хочет сделать спорт для леди. Идите нарезайте круги на стадионе и не будет никаких подобных инцидентов. Вы бы еще открытого гея назначили на матч 6-й английской лиги, а потом искренне удивлялись почему его с трибун обзывают тридваразом.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В наше время: Оскорби женщину, сексист. Оскорби черного, расист. Оскорби гея, гомофоб Оскорби белого гетеросексуала... ничего
Оскорбил белого гетеросексуала? Борец за права меньшинств🙃
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Катя СПб
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Ответ Andrew Wryneck
Это в целом проблема современного мира идти на поводу у обиженных. Обижаться - удел гувернанток
Сколько же гувернанток в футбол играет!!!
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Teodrakis
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Щас её подвергнут ещё и англо-саксофобии
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ARIGAMI ARIGAMI
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В наше время: Оскорби женщину, сексист. Оскорби черного, расист. Оскорби гея, гомофоб

Оскорби белого гетеросексуала... ничего
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Andrew Wryneck
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Это в целом проблема современного мира идти на поводу у обиженных. Обижаться - удел гувернанток
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Катя СПб
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А что делать бедным фанатам. Ведь в данном случае судья - пед...ст не крикнешь. Вот и приходится как-то изголяться
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