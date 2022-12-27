Эмери недоволен поведением Эмилиано Мартинеса и хочет подписать Буну вместо него в «Астон Виллу»

хочет видеть Яссина Буну в « » вместо Эмилиано Мартинеса.

По информации Football Insider, разногласия между Эмери и Мартинесом начались еще в « ». К тому же, главный тренер «Астон Виллы» счел поведение вратаря во время празднования победы на неприемлемым. Эмери не хочет видеть Мартинеса в команде и в качестве основного претендента на замену рассматривает Яссина Буну из «Севильи».

Текущее соглашение Эмилиано Мартинеса с «Астон Виллой» действует до 2027 года.

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