Эмери недоволен поведением Эмилиано Мартинеса и хочет подписать Буну вместо него в «Астон Виллу»
Унаи Эмери хочет видеть Яссина Буну в «Астон Вилле» вместо Эмилиано Мартинеса.
По информации Football Insider, разногласия между Эмери и Мартинесом начались еще в «Арсенале». К тому же, главный тренер «Астон Виллы» счел поведение вратаря во время празднования победы Аргентины на ЧМ-2022 неприемлемым. Эмери не хочет видеть Мартинеса в команде и в качестве основного претендента на замену рассматривает Яссина Буну из «Севильи».
Текущее соглашение Эмилиано Мартинеса с «Астон Виллой» действует до 2027 года.
Эмери поговорит с Мартинесом о его праздновании на ЧМ: «Иногда настолько сильные эмоции сложно контролировать»
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Вратарь не уровня АПЛ, довольно средний на мяче и на ленточке.
А с таким поведением и подавно не нужен
Дичь какая-то.
С другой стороны, у Эмилиано, при любом раскладе, не будет, вообще, никаких проблем с трудоустройством. За лучшим вратарем мира очередь выстроится мгновенно.
Может просто Эмери считает, что вратарь так себе? По мне так более реально.
Вратари получше уже в топ клубах
Отличный вратарь, в плане настроя и эмоций вообще топ.