Эмери недоволен поведением Эмилиано Мартинеса и хочет подписать Буну вместо него в «Астон Виллу»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Арсенал возможные трансферы Унаи Эмери ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Яссин Буну Футбол

Унаи Эмери хочет видеть Яссина Буну в «Астон Вилле» вместо Эмилиано Мартинеса.

По информации Football Insider, разногласия между Эмери и Мартинесом начались еще в «Арсенале». К тому же, главный тренер «Астон Виллы» счел поведение вратаря во время празднования победы Аргентины на ЧМ-2022 неприемлемым. Эмери не хочет видеть Мартинеса в команде и в качестве основного претендента на замену рассматривает Яссина Буну из «Севильи».

Текущее соглашение Эмилиано Мартинеса с «Астон Виллой» действует до 2027 года.

Эмери поговорит с Мартинесом о его праздновании на ЧМ: «Иногда настолько сильные эмоции сложно контролировать»

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54 комментария

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Богдан Агафонов
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Эмери невероятно адекватен.
Вратарь не уровня АПЛ, довольно средний на мяче и на ленточке.

А с таким поведением и подавно не нужен
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Александр Белов
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Что этот тренеришка себе позволяет???
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argentinakomandamraz
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Ну и прекрасно пусть клоун идёт сосать Месси
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Al561
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Из-за празднования отказываться от игрока?
Дичь какая-то.
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Michael Boldyrev
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
Ну, Очоа отлично играл на каждом Чемпионате Мира (где играл). Без всякого ерничанья - тащил, а клубная карьера Аяччо, Гранада да Салернитана.
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carlitosway
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Ответ gPk
Этот клоун выиграл больше, чем любой нынешний игрок Арсенала. Смирись и живи с этим
еще одна порванная фанатка месси))
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carlitosway
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Ответ Rare Shyy
а когда он перейдет, такие как ты амёбы будут писать совсем другое(((
ахахах ты кто вообще у🤡 уже фанатки есть, а стоп скорее всего ты фанатка месси теперь пришел защищать игрока аргентинского шапито))
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Максат Тобыш
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Вратарь дллжен быть психический устойчивым, а этот будущий шизик, правильное решение..
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AminO2
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Эта новость может быть и полностью выдуманным вбросом от обиженных.
С другой стороны, у Эмилиано, при любом раскладе, не будет, вообще, никаких проблем с трудоустройством. За лучшим вратарем мира очередь выстроится мгновенно.
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Marcus-light
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Ответ xamer 9
Какая разница какой он человек, главное чтобы свою работу выполнял. В Вилле за 3 сезона очень неплохо смотрелся, так что новость утка и ваш спич про порядочность - мимо.
Он смотрелся хорошо в первый сезон после перехода. Последний год - на уровне какого-нибудь Хенесси.
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Харен Брогг
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Ответ norm777
Вратарь он на самом деле посредственный, поэтому неудивительно, что Вилла хочет усилить эту позицию. Да и повод нашёлся хороший.
Точно? Ты этот вывод сделал по одному ЧМ или просто из-за того, что он себя типа "некрасиво ведет"? Потому как Мартинес три сезона уже как входит в 10ку лучших голкиперов АПЛ, у него всегда показатель сейвов 70-75%, а в позапрошлом сезоне он и вовсе 1-ый по сейвам и проценту отраженных. Это топовый результат особенно учитывая, что он играет в Астон Вилле, где ему пробивают по 100+ ударов за сезон. В сборной тоже самое было на Копе, только на этом ЧМ у него не пошло, но он и без этого выиграл этот ЧМ своим сейвом на 120 минуте и в сериях пенальти
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Marcus-light
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Не думаю, что причина в его поведении. И не думаю, что Эмери откажется от него не глядя. Но почти уверен, что обе стороны разорвут отношения, так как Мартинес явно решил, что он топ, а Астон Вилла с удовольствием продаст за дорого и купит кого-то более стабильного.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Michael Boldyrev
Очоа не отрывают.
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Усы Годзиллы
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Прямиком в псж?)
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Michael Boldyrev
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
Очоа не отрывают.
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Антон Казанский
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Лучший вратарь мира поедет доигрывать в Аргентину
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Michael Boldyrev
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Наброс какой-то. Даже если мне не нравится, что мой футболист ведет себя как ущербный школьник на постороннем празднике - это вообще не мое дело, клуба это не касается, игры это не касается, а чем он там привлекает внимание не особо важно: хоть тик-током, хоть каммин-аутом, хоть фоткой "шейх смотрит на тебя как на гавно".

Может просто Эмери считает, что вратарь так себе? По мне так более реально.
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Men77
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Как по мне, Мартинес вратарь как раз уровня Астон Виллы).
Вратари получше уже в топ клубах
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xamer 9
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Ответ Я всех их сделал
Эмери порядочный человек, такие быдланы как Мартинес явно не могут ему импонировать, колхознику аргентинскому прямая дорога к соотечественнику Симеоне, там будут сообща хвататься за гениталии друг друга и без конца провоцировать соперников
Какая разница какой он человек, главное чтобы свою работу выполнял. В Вилле за 3 сезона очень неплохо смотрелся, так что новость утка и ваш спич про порядочность - мимо.
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Кукич
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Обмен с доплатой. За Буну севильцы просят около 40 млн
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Jordan95
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Эмери недоволен королем Франции Мартинесом? Осуждаю.
Отличный вратарь, в плане настроя и эмоций вообще топ.
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gangs
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Ответ Андрей
Если бы он проявил немного терпения, то стал бы первым номером в Арсенале. Всего через сезон после его ухода Лено потерял место в основе, и основным голкипером стал чел, который перед этим два раза подряд вылетел в чемпионшип. Но Мартинес никого слушать не хотел и испортил отношения сначала с Эмери, потом с Артетой - и был продан. Сейчас его пытаются продать даже из Виллы, хотя он лучший вратарь ЧМ, и это иронично. Его характер ему явно не помогает в его футбольной карьере. И кстати, своего уровня он достиг именно в Арсенале, где тренировался почти всю карьеру. Его там и научили в воротах стоять. Что ему не мешало потом рассказывать в интервью, какие в клубе злодеи, что вынуждают его выигрывать конкуренцию у Лено.
Так продали его по большому счету из-за своего эго и характера, он ставил ультиматум клубу после кубка, разумеется Артета таких не держит и не будет, что доказали сливы таких личностей как Гендузи и Обамеянг
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Усатый КозлоБык ©
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Красиво пнул ишака
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Ocelot
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Ответ Pb-SE
Не одобряю Мартинеса, но конкретно сейчас он без клуба точно не останется. В футбольной плане сейчас его пиковый период, а выбить дурь из него сможет нормальный тренер. Именно сейчас для него лучший момент продать себя.
без клуба не останется но топ клубы его не возьмут, так что скорее всего перейдет в такую же астон виллу только из другого чемпионата
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Chris "Birdman" Andersen
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Ответ Алексей Фирстов
Если это правда, то это глупо со стороны Эмери...
Наоборот, щас впечатлительных дураков много очень. Можно продать этого тупаря за деньги которых он не стоит )
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