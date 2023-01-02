Эмилиано Мартинес за 20 тысяч фунтов купил бельгийскую овчарку для охраны медали за победу на ЧМ-2022

купил сторожевого пса для охраны медали за победу на .

Как утверждает Daily Star, для охраны медали за победу на ЧМ-2022 вратарь сборной за 20 тысяч фунтов купил специально обученную бельгийскую овчарку.

Такие собаки весят до 30 кг. Элитные военные подразделения Великобритании и США часто используют их для выполнения боевых задач.

Теперь бельгийская овчарка, купленная у компании Elite Protection Dogs, будет охранять дом Мартинеса, где также живут его жена, сын и дочь. В число клиентов этой компании также входит вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис, а также бывший защитник «Челси» и сборной Англии Эшли Коул и боксер Тайсон Фьюри.