Эмилиано Мартинес за 20 тысяч фунтов купил бельгийскую овчарку для охраны медали за победу на ЧМ-2022
Эмилиано Мартинес купил сторожевого пса для охраны медали за победу на ЧМ-2022.
Как утверждает Daily Star, для охраны медали за победу на ЧМ-2022 вратарь сборной Аргентины за 20 тысяч фунтов купил специально обученную бельгийскую овчарку.
Такие собаки весят до 30 кг. Элитные военные подразделения Великобритании и США часто используют их для выполнения боевых задач.
Теперь бельгийская овчарка, купленная у компании Elite Protection Dogs, будет охранять дом Мартинеса, где также живут его жена, сын и дочь. В число клиентов этой компании также входит вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис, а также бывший защитник «Челси» и сборной Англии Эшли Коул и боксер Тайсон Фьюри.
с ними пахать надо по 2-3 часа в день и по сути нужно нанимать кинолога или надзирателя.
В инете много роликов, где эта собака выполняет невероятные прыжки в высоту и длину. Проводит быстрое нападение и неплохо лазает по деревьям и стенам.
Зачем ему этот пёс? спецухи с ними занимаются...
Красавчик