Эмилиано Мартинес за 20 тысяч фунтов купил бельгийскую овчарку для охраны медали за победу на ЧМ-2022

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес купил сторожевого пса для охраны медали за победу на ЧМ-2022.

Как утверждает Daily Star, для охраны медали за победу на ЧМ-2022 вратарь сборной Аргентины за 20 тысяч фунтов купил специально обученную бельгийскую овчарку.

Такие собаки весят до 30 кг. Элитные военные подразделения Великобритании и США часто используют их для выполнения боевых задач.

Теперь бельгийская овчарка, купленная у компании Elite Protection Dogs, будет охранять дом Мартинеса, где также живут его жена, сын и дочь. В число клиентов этой компании также входит вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис, а также бывший защитник «Челси» и сборной Англии Эшли Коул и боксер Тайсон Фьюри.

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29 комментариев

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Гистерезис
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Кукуха совсем поехала
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Alex1005
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Совсем idiot
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Фут.Боль
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К паху привязал бы да и все. Дешевле.
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AminO2
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Назвали щенка - Тибо
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леонардий
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Ответ ColonelKurtz
Медаль Джеррарда охраняет Демба Ба
А Демба Ба находится в сундуке в зайце,а в зайце утка,а в утке яйцо и наконец в яйце медаль Джерарда)
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Ivan Ivanych
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Да он сам животное, мог бы и без овчарки обойтись, если только овчарка на время отсутствия его самого в доме
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Vadim Slutsky
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С тем же успехом он мог купить померанского шпица. Малинуа - прекрасная рабочая порода, но совершенно не годится для охраны.
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Гамарджоба Генацвале
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И назвал её Лукаку.
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Tybalt
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скорее всего , это порода " малинуа"
с ними пахать надо по 2-3 часа в день и по сути нужно нанимать кинолога или надзирателя.
В инете много роликов, где эта собака выполняет невероятные прыжки в высоту и длину. Проводит быстрое нападение и неплохо лазает по деревьям и стенам.
Зачем ему этот пёс? спецухи с ними занимаются...
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Клоун
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Саша Белый
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Учитывая, что их там постоянно грабят, хорошее вложение)
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Никому_никабельный
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Табличку хоть повесил на заборе?
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Отец Погребняка
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когда из золотого бельгийского поколения, золотая медаль ЧМ есть только у овчарки
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Rej1sta
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В последнее время очень часто грабят дома футболистов, поэтому считаю, что это хорошая покупка 😅
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Mega• Battman
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Сошел с ума)))
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GuruFutbola
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🤣🤣🤣
Красавчик
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Ljorke
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Назвал её Азар?
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NeverAloneWalker
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А золотую перчатку лучшего вратаря ЧМ охраняет мышь. Ее даже воры трогать брезгуют )
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Benner
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Надо было роналду нанять. Он в руках медаль ЧМ не держал, будет как щенок за ней бегать и никого не подпускать))
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rigobersong
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Ответ ColonelKurtz
Медаль Джеррарда охраняет Демба Ба
Ахахахах.....в голосину просто:))
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Jaxongir Shodiev
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Было бы забавно, если бы какую-нибудь французскую породу взял
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umnik3
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Ответ Stivi M.D.
По-моему чел тупо зазвездился
Учитывая, как бомбят дома футболистов - хорошее решение.
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Красный чай
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Ван Перси вообще наверное мины дома поставил.
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ТрактоПоктер
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Газзаева ?
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Мансур Абдрахимов
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Чай фантазёру!!
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