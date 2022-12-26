Агбонлахор об Эмилиано Мартинесе: «Лучший вратарь мира. Все, кто смотрел финал, знали, что с ним Аргентина выиграет»

отметил выступление Эмилиано Мартинеса на .

«Я считаю, что он лучший вратарь в мире. Он выиграл чемпионат мира с Аргентиной, это было выдающееся выступление. Я имею в виду сэйвы, которые он делал на протяжении всего турнира.

Я думаю, все, кто смотрел финал, знали, что с таким вратарем, как , выиграет.

Теперь он должен вернуться в «Астон Виллу». Он подписал контракт до 2027 года, так что за команду можно не беспокоиться. Он возвращается лучшим вратарем в мире», – сказал бывший нападающий « » в интервью Amazon Prime.

«Кто такой Мартинес, чтобы смеяться над Мбаппе? Килиан станет мировой легендой, а его вспомнят лишь по паре взятых пенальти». Экс-форвард Чили Пинилья о вратаре Аргентины

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