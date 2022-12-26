Агбонлахор об Эмилиано Мартинесе: «Лучший вратарь мира. Все, кто смотрел финал, знали, что с ним Аргентина выиграет»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Габриэль Агбонлахор ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Габриэль Агбонлахор отметил выступление Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022.

«Я считаю, что он лучший вратарь в мире. Он выиграл чемпионат мира с Аргентиной, это было выдающееся выступление. Я имею в виду сэйвы, которые он делал на протяжении всего турнира.

Я думаю, все, кто смотрел финал, знали, что с таким вратарем, как Эми Мартинес, Аргентина выиграет.

Теперь он должен вернуться в «Астон Виллу». Он подписал контракт до 2027 года, так что за команду можно не беспокоиться. Он возвращается лучшим вратарем в мире», – сказал бывший нападающий «Астон Виллы» в интервью Amazon Prime.

«Кто такой Мартинес, чтобы смеяться над Мбаппе? Килиан станет мировой легендой, а его вспомнят лишь по паре взятых пенальти». Экс-форвард Чили Пинилья о вратаре Аргентины

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38 комментариев

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ХЫЫЫ
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Ответ umnik3
Так этого в его случае хватило для чемпионтсва.
Так я про "лучшего вратаря мира"
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Нефанатик
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Ответ umnik3
+10 миллионов. Реально мужик, который подавил девчонок криша морально. Но щас они минусуют активно. Но, вам, педиковатым не понять величия простого гетеросексуального Мартинеса.
Только человек с реальными проблема с ориентацией мог такое написать. Ты видимо пытаешься подавить в себе не подавляемую тягу к мужчинам.
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umnik3
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Ответ Владислав Севастьянов
Кроме пенальти он ничем никого из лучших не превосходит. За турнир он отразил меньше 50% ударов в створ.
Но он Чемпион Мира
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Владислав Севастьянов
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Кроме пенальти он ничем никого из лучших не превосходит. За турнир он отразил меньше 50% ударов в створ.
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rookie84
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Ответ Владимир Владимир
Мартинес крутой пенальтист, здесь, думаю, вопросов не должно возникать. Поведение его - это смачная такая клякса для сборной, да и для него самого, потому что это все ему вернётся же - закон сохранения энергии, физика. Издеваешься над другими - будут издеваться над тобой. Сезон долгий, АПЛ очень плотная и весёлая лига, там есть кому унижать и издеваться, особенно, если учитывать прессу, которая при первых же ошибках с огромным удовольствием ему напомнит об этих кривляниях - это их работа. Потом найдётся другая толпа приспособленцев вроде Невилла и Каррагера, которые с удовольствием начнут это растягивать неделями, а потом очередные бывшие футболисты и так далее и так далее.
Физика )))
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umnik3
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Человек бывший игрок Виллы. Будет нахваливать своего вратаря это понятно. Конечно Мартинес даже не в топ 30 мира будет. Может быть в конце топ 50 от силы.
Но он Чемпион Мира. А где номер один?
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umnik3
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Ответ ХЫЫЫ
Ну как бы не нравился Агбонлахор своими смелыми высказываниями, в этом случае он за Астон Виллу. А так Мартинес без вопросов 90% успеха в пенках. Но в игре одинаково плох наряду с Буно и Леваковичем. Все три спецы только по пенкам
Так этого в его случае хватило для чемпионтсва.
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Chris "Birdman" Andersen
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Человек бывший игрок Виллы. Будет нахваливать своего вратаря это понятно. Конечно Мартинес даже не в топ 30 мира будет. Может быть в конце топ 50 от силы.
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нелюбитель футбола
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Ответ Пушка_Кутепова
Мартинеса ждет спад , футбол не прощает. Да и не лучший вратарь мира он , просто отрезок хороший провел из нескольких матчей
Он и на КА феерил.. И там пенали брал ... От Италии на Уэмбли не пропустил... И от Бразилии не пропустил на Маракане... Так что ты несёшь бред..
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umnik3
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Триумф маскулинности, гетеросексульности над педерастией)))

Вот голубки и взъеректились
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ХЫЫЫ
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Ну как бы не нравился Агбонлахор своими смелыми высказываниями, в этом случае он за Астон Виллу. А так Мартинес без вопросов 90% успеха в пенках. Но в игре одинаково плох наряду с Буно и Леваковичем. Все три спецы только по пенкам
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umnik3
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Ответ МТБ
Ну, надеюсь, что теперь его все будут травить знатно, из матча в матч, пока он не психанёт и не свалит в свою Аргентину
Друг Бориса Моисеева, травить тебя будут
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Лансин
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Чо то с Ливерпулем не играл. В каком то гей - клубе завис п-р.
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crimson
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Иксперд. Мостовой тамошний.
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umnik3
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Вся педиковатая рать против Мартинеса))
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Lionel Van Damme
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Ответ lama_kuka
Вообще, благодаря Матринесу эта серия в финале и состоялась, мегасейф на 123 минуте
Да, именно так
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ МТБ
Ну, надеюсь, что теперь его все будут травить знатно, из матча в матч, пока он не психанёт и не свалит в свою Аргентину
Типичный толерашка. Травить будут только тебя в школе
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МТБ
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Ну, надеюсь, что теперь его все будут травить знатно, из матча в матч, пока он не психанёт и не свалит в свою Аргентину
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umnik3
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Ответ Владимир Владимир
У тебя фиксация на геях какая-то нездоровая)
А ты гей? Похоже, если Барса для тебя столица геев.
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Владимир Владимир
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Ответ umnik3
Доктор, откуда у вас такие картинки? Шарился в Барсе по голубкам, шалунишка? Иди спать, друг Моисеева
У тебя фиксация на геях какая-то нездоровая)
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umnik3
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Ответ Владимир Владимир
Говорит болельщик Барселоны - столицы ЛГБТ в Европе, где кучкуются все меньшинства, да и клуб активно все это поддерживает. Помнится, недавно Пуйоль извинялся за шутку про геев и рассказывал о своём бескрайнем уважении к ним.
Доктор, откуда у вас такие картинки? Шарился в Барсе по голубкам, шалунишка? Иди спать, друг Моисеева
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Гегенпрессинг Рангника
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Да не ты чего мужик. Сейчас придут фанатки Роналду и моралфаги и скажут что он худший вратарь из-за процента сейвов, а лучший Ливакович, который привез с аргами и Марокко
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umnik3
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Ответ Владимир Владимир
Мартинес крутой пенальтист, здесь, думаю, вопросов не должно возникать. Поведение его - это смачная такая клякса для сборной, да и для него самого, потому что это все ему вернётся же - закон сохранения энергии, физика. Издеваешься над другими - будут издеваться над тобой. Сезон долгий, АПЛ очень плотная и весёлая лига, там есть кому унижать и издеваться, особенно, если учитывать прессу, которая при первых же ошибках с огромным удовольствием ему напомнит об этих кривляниях - это их работа. Потом найдётся другая толпа приспособленцев вроде Невилла и Каррагера, которые с удовольствием начнут это растягивать неделями, а потом очередные бывшие футболисты и так далее и так далее.
Это все лишит его триумфа на ЧМ?
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umnik3
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Ответ Ivan Ivanych
Он такой же лучший вратарь мира, как и ты лучший нападающий мира.
а ты лучший хреносос))
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Владимир Владимир
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Ответ umnik3
+10 миллионов. Реально мужик, который подавил девчонок криша морально. Но щас они минусуют активно. Но, вам, педиковатым не понять величия простого гетеросексуального Мартинеса.
Говорит болельщик Барселоны - столицы ЛГБТ в Европе, где кучкуются все меньшинства, да и клуб активно все это поддерживает. Помнится, недавно Пуйоль извинялся за шутку про геев и рассказывал о своём бескрайнем уважении к ним.
+9
0
+9
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