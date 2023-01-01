Агент Васютина: «В планах Александра конкурировать за место в «Зените». Есть все шансы»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Юргорден высшая лига Швеция Александр Васютин Футбол

Агент Александра Васютина оценил перспективы вратаря в «Зените».

Весь прошлый год голкипер провел в шведском «Юргордене» на правах аренды.

«В планах у Александра уехать на сборы с «Зенитом» и конкурировать за место в стартовом составе. Считаем, есть все шансы закрепиться в команде.

Александр – практически единственный российский вратарь, который играл в этом году в еврокубках на хорошем уровне. Дальше будет зависеть от Сергея Богдановича [Семака] и тренерского штаба.

Для Саши питерский клуб всегда был на первом месте. Во второй его приход, когда переходил из норвежского клуба, он проиграл конкуренцию и ушел в аренду. У Александра был один из лучших тренеров вратарей Северной Европы, который много работал над слабыми местами Саши. Сейчас он возвращается старше и увереннее. Надеемся увидеть его в воротах «Зенита».

Вариант с «Юргорденом» обсуждался, но потом вмешалась политика. Во-первых, сейчас шведские клубы не могут приобрести игроков из России. Во-вторых, Саша отыграл в еврокубках, а в чемпионате играл другой вратарь, и мы не видим смысла там оставаться.

Предложения от европейских клубов были еще летом и поступают сейчас. В основном все готовы говорить о бесплатном переходе, потому что из-за санкций не хотят платить. Логично, что «Зенит» не будет заниматься благотворительностью.

В России конкретных предложений нет, пока только разговоры. Это клубы из РПЛ. «Юргорден» играл в Лиге конференций. Видели, как «Зенит» играл с «Мальме» – примерно сопоставимый уровень. Александру бессмысленно переходить в клубы нижней части [таблицы РПЛ]», – сказал агент Александр Дубровин.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nick Crosier
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Иван вроде как уходит. Одоевский пока так и не понятно,что за вратарь. Кержаков тоже не оплот стабильности. Так что может и побороться. Тем более без ЕК.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Александр – практически единственный российский вратарь, который играл в этом году в еврокубках на хорошем уровне...
и довольно странно что Юргорден Васютина на спортсе практически не раскручен...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WhatZ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда-то мы уже такое слышали о нем....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mot1v
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За место на скамейке.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий