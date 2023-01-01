Агент Кассьерры: «Аль-Хилаль» заинтересован, но мы отклонили предложение. «Зенит» не отпускает, и игрок не хочет уходить»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль агенты Матео Кассьерра Футбол

Матео Кассьерра отказался перейти из «Зенита» в «Аль-Хилаль».

Агент нападающего Никос Петропулос рассказал об интересе саудовского клуба к 25-летнему форварду.

«Аль-Хилаль» заинтересован в Матео, но мы отклонили их предложение. «Зенит» никуда не отпускает Кассьерру, и сам игрок не хочет уходить из клуба. Все полностью довольны текущим положением.

Желаю «Зениту» снова выиграть чемпионат. Матео обязан выступить в роли главного героя. Они должны это сделать!» – сказал представитель футболиста.

Статистику колумбийца можно посмотреть здесь.

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5 комментариев

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Игорь Замаруев
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Значит, верят, что будет забивать. Лишь бы начал...
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кuraakula belov
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Зенит не отпускает, хаха
Трудно вспомнить настолько разочаровывающий трансфер по КПД в линии атаки, может Марек Кинцл?
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Юрий Кечко
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Ответ rigobersong
И правильно, он же не престарелый сбитый летчик:)🤣
Помешательство какое то
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rigobersong
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Даже Касьерой более топовый клуб интересуется, чем позорной португалкой:) Жаль конечно ее глоров, настолько жалкие😭😭😭
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rigobersong
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И правильно, он же не престарелый сбитый летчик:)🤣
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