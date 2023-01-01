Агент Кассьерры: «Аль-Хилаль» заинтересован, но мы отклонили предложение. «Зенит» не отпускает, и игрок не хочет уходить»
Матео Кассьерра отказался перейти из «Зенита» в «Аль-Хилаль».
Агент нападающего Никос Петропулос рассказал об интересе саудовского клуба к 25-летнему форварду.
«Аль-Хилаль» заинтересован в Матео, но мы отклонили их предложение. «Зенит» никуда не отпускает Кассьерру, и сам игрок не хочет уходить из клуба. Все полностью довольны текущим положением.
Желаю «Зениту» снова выиграть чемпионат. Матео обязан выступить в роли главного героя. Они должны это сделать!» – сказал представитель футболиста.
Статистику колумбийца можно посмотреть здесь.
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