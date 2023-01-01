Агент Кассьерры: «Аль-Хилаль» заинтересован, но мы отклонили предложение. «Зенит» не отпускает, и игрок не хочет уходить»

отказался перейти из « » в « ».

Агент нападающего Никос Петропулос рассказал об интересе саудовского клуба к 25-летнему форварду.

«Аль-Хилаль» заинтересован в Матео, но мы отклонили их предложение. «Зенит» никуда не отпускает Кассьерру, и сам игрок не хочет уходить из клуба. Все полностью довольны текущим положением.

Желаю «Зениту» снова выиграть чемпионат. Матео обязан выступить в роли главного героя. Они должны это сделать!» – сказал представитель футболиста.

Статистику колумбийца можно посмотреть здесь.