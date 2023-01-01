«Желаю России играть не только с азиатскими командами, но и с лучшими сборными мира». Непомнящий о 2023-м

пожелал сборной России играть с сильнейшими соперниками.

«В новом году желаю российскому футболу, чтобы сезон закончился вполне успешно. Для меня нет никаких неожиданностей: чемпионом станет « », а борьба за остальные позиции и выживание предстоит серьезная.

Пожелаю России в 2023 году играть не только с командами азиатского региона, но и с лучшими сборными мира. Как и желаю, чтобы мы имели возможность играть среди сильнейших европейских команд», – сказал бывший тренер «Томи».

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