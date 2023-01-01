«Шансы «Спартака» на чемпионство – 65%, у «Зенита» – 35. «Спартак» должен стать гегемоном, мы уже убирали киевское «Динамо». Кавазашвили о Мир РПЛ

Теги Спартак Зенит Динамо Киев премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что у «Спартака» высокие шансы на чемпионство.

Бывший вратарь московской команды оценил турнирные расклады в Мир РПЛ.

«В этом сезоне у «Спартака» больше шансов на триумф, я сужу по последним матчам, они на коне! Оцениваю шансы красно-белых на чемпионство в 65 процентов, а «Зенита» – в 35 процентов. У моей любимой команды объективно больше шансов.

Команда находится на правильном пути, они идут по плану – отодвинуть в сторону питерскую команду, «Спартак» должен стать гегемоном российского футбола – это однажды случится. Мы уже это делали, так было с киевским «Динамо» – убрали их и стали чемпионами. «Спартак» должен быть чемпионом всегда – так и будет в 2023 году, я думаю, так и будет», – описал свое видение ситуации Кавазашвили.

После 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 42 очками. В активе занимающего второе место «Спартака» 36 баллов.

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61 комментарий

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Кенигсбергер
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Спартак.
Ожидания: гегемон
Реальность: мемегон
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Родион Горбачев
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Напоили дедушку и довольны
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ɔculpa
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Ответ Slavick Nemkovsky
Не продолжает, а только вкатился в новый год
Объединю ваши комменты по смыслу, ведь вы оба правы, и скажу, что Анзор просто-напросто перекатился из старого года в новый пьяным кубарем.
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Remeslo Wood
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Тут все ясно,дядя уже опохмелился
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Stewart Downing
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закусывать надо
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dimitrii36
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Ответ Alexander Terentyev
Ага-ага. Киевлян они убрали. За последние 10 лет футбола в СССР у киевлян 5 чемпионств и кубок обладателей кубков. А в то время, когда Кавазашвили сам играл у киевлян было четыре золота за 6 лет.
в те времена где был основной флагман нашего футбола, тот самый, один город - одна команда и та вся в "белом"
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WSW
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Шансы на то, что пост писался человеком не принявшим таблетки 95‰
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Alexander Terentyev
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Ага-ага. Киевлян они убрали. За последние 10 лет футбола в СССР у киевлян 5 чемпионств и кубок обладателей кубков. А в то время, когда Кавазашвили сам играл у киевлян было четыре золота за 6 лет.
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dimitrii36
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Ответ Pozitive
Деду надо к Психотерапевту
про которого из ... речь
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Pozitive
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Деду надо к Психотерапевту
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dimitrii36
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для противовеса алкаша Радимова спросите...
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Денис Забелин
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Ага, в раздевалке они у Динамо убирали.
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skorpy55
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Дед Анзор что то похоже перепутал после новогоднего застолья......
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Алексеич (Ростов-Дон)
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Ответ Павел Светлов
он имел ввиду условную вероятность: "если побеждает одна из этих двух, то это С с вероятностью 0.65 и З с вероятностью 0.35"
По его "логике" все 100% должны быть у Зенита.
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Павел Светлов
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Это же насколько надо ничего не знать о теории вероятности, чтобы все 100% поделить на две команды. У остальных вообще даже теоретических шансов нет на чемпионство?
он имел ввиду условную вероятность: "если побеждает одна из этих двух, то это С с вероятностью 0.65 и З с вероятностью 0.35"
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Алексей Тарлыков
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Ну он давно с адекватностью попрощался, это понятно
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Waio
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Шансы считает как букмекер, только не точно.
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Kapitelman Abram
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Я,#####! Член комитета по этике, #####!(с) Кавазашвили А...)))
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serb2010
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Ответ serb2010
У Анзора круглый год Гиза, а 1 января особо острая стадия)
Шиза*
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Дима Берин
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Ответ Pol Belov
" убрали Динамо Киев и стали гегемонами", он предлагает отсоединить Питер от РФ?? он реально не соображает что наговорил уде лет так на девять?
Оксиморон, ты следующий)))
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fedorbazaykin
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Старенький он,перепутал места
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Дима Берин
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А крышка упала с головки Анзора.
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Георгий Михеев
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Деду похоже шампанское просроченное попалось
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Остап Бендер
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"Страшный сон увидел дед - к чаю не дали конфет!" (С)
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MAXIMum1
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"Капусточка, конечно дело хорошее но в доме надо держать и мясные закуски."
"Ширли-мырли"
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