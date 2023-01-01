«Шансы «Спартака» на чемпионство – 65%, у «Зенита» – 35. «Спартак» должен стать гегемоном, мы уже убирали киевское «Динамо». Кавазашвили о Мир РПЛ

считает, что у «Спартака» высокие шансы на чемпионство.

Бывший вратарь московской команды оценил турнирные расклады в Мир .

«В этом сезоне у « » больше шансов на триумф, я сужу по последним матчам, они на коне! Оцениваю шансы красно-белых на чемпионство в 65 процентов, а «Зенита» – в 35 процентов. У моей любимой команды объективно больше шансов.

Команда находится на правильном пути, они идут по плану – отодвинуть в сторону питерскую команду, «Спартак» должен стать гегемоном российского футбола – это однажды случится. Мы уже это делали, так было с киевским «Динамо» – убрали их и стали чемпионами. «Спартак» должен быть чемпионом всегда – так и будет в 2023 году, я думаю, так и будет», – описал свое видение ситуации Кавазашвили.

После 17 туров « » лидирует в чемпионате с 42 очками. В активе занимающего второе место «Спартака» 36 баллов.