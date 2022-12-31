«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд в АПЛ. У клуба 14 побед в 16 играх чемпионата
«Арсенал» остается единоличным лидером Премьер-лиги.
Команда тренера Микеля Артеты в эту субботу взяла верх над «Брайтоном» (4:2). «Пушкари» выиграли 5-й подряд матч в рамках чемпионата.
Всего на счету «Арсенала» 14 побед в Премьер-лиге в текущем сезоне. Единственное поражение лондонская команда потерпела во встрече с «Манчестер Юнайтед» 4 сентября (0:1). Также «Арсенал» потерял очки в матче с «Саутгемптоном» 23 октября (1:1).
Отрыв от занимающего второе место в таблице «Манчестер Сити» сегодня достиг семи очков.
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