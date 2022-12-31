«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд в АПЛ. У клуба 14 побед в 16 играх чемпионата

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» остается единоличным лидером Премьер-лиги.

Команда тренера Микеля Артеты в эту субботу взяла верх над «Брайтоном» (4:2). «Пушкари» выиграли 5-й подряд матч в рамках чемпионата.

Всего на счету «Арсенала» 14 побед в Премьер-лиге в текущем сезоне. Единственное поражение лондонская команда потерпела во встрече с «Манчестер Юнайтед» 4 сентября (0:1). Также «Арсенал» потерял очки в матче с «Саутгемптоном» 23 октября (1:1).

Отрыв от занимающего второе место в таблице «Манчестер Сити» сегодня достиг семи очков.

Артета – герой года. Шутки про доминатора уже не в тему

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На каком месте наш портовый???
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arima Baki
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Руководство надеюсь не сглупят и поддержат своего тренера деньгами, лучшего шанса выиграть АПЛ может и не быть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Артета наказывает физруков!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лукомский наверное счастлив
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А все потому что Зинченко был талисманом у МС. теперь он в Арсике)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рафик Маркес
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Где то читал, что во время когда Артета был ассистентом в МС именно он проделывал львиную долю работы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vy_Ao
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Помнится, куча клоунят втирало мне, что Артета очередной физрук, которого надо гнать санными тряпками) я тогда ещё смеялся с этих фанатиков с 0-м пониманием футбола. Но ничего не поделать, люди всегда мыслят стереотипами, у них и Хави физрук, и Пирло, и Артета) ведь они не имели десятки лет практики в средних клубах)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Не знаю что такое Требл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А ведь над Артетой местные иксперды смеялись) Мужик оказался самым настоящим доминатором. Хейтеры посрамлены.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обязаны брать чемп,тем более соперников нет)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Остановись, Артета!!!!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Реальный доминатор. По крайней мере пока
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iguodala
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Fotisgrek
Комментарий удален пользователем
3:1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kubinec_
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Donald Subanov
Ученик превзойдет учителя
и при этом пару лярдов не тратил как Пепун
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
T622222
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждём нового Чемпиона АПЛ🔥
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kubinec_
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ваще красавцы
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fotisgrek
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
El cula elal mundo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Официально шутки про доминирование стал реальностью 😂😂😂
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Donald Subanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ученик превзойдет учителя
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий