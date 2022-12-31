Арсен Венгер: «Не вижу слабых мест у этого «Арсенала»

Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Арсен Венгер поделился мнением об игре «Арсенала» в этом сезоне.

«Я думаю, что у них есть все необходимые ингредиенты, как в тактическом, так и в психологическом плане. Они могут пройти весь путь.

Как вы видите, они создают так много моментов. Я не вижу никаких слабых мест», – сказал экс-тренер лондонцев в интервью TV2.

Напомним, «Арсенал» лидирует в АПЛ, набрав 40 очков в 15 матчах.

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9 комментариев

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llolishe
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ПСВ-Арсенал матч пусть пересмотрит
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Доминатор3000
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Вылетит Парти или Эдегор и привет.
Парти хребет команды,Эдегор мозг.
Но без Парти конечно,будет максимально тяжко.
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llolishe
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Ответ Anvar Esemuratov
1 матч был где Арсенал отскочил, в остальных уверенная победа. Без везения могут спркойно в топ4 закончить. А вот, если повнзет то минимум топ2
Волейбол Габриэла в матче с Ливерпулем
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кроссовер Айверсона
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Нет достойной подмены для Парти. Единственную игру проиграли без Томаса в составе
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Озил, озю и буду озить
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Ответ Anvar Esemuratov
Глубина состава
У Сити ее тоже нет
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Anvar Esemuratov
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Ответ Direct free kick
Повезёт попадут в 4-ку в конце сезона
1 матч был где Арсенал отскочил, в остальных уверенная победа. Без везения могут спркойно в топ4 закончить. А вот, если повнзет то минимум топ2
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Истину Глаголящий
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ментал стренс и топ-куолити возвращаются!
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Anvar Esemuratov
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Глубина состава
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Direct free kick
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Повезёт попадут в 4-ку в конце сезона
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