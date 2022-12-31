Арсен Венгер: «Не вижу слабых мест у этого «Арсенала»

поделился мнением об игре « » в этом сезоне.

«Я думаю, что у них есть все необходимые ингредиенты, как в тактическом, так и в психологическом плане. Они могут пройти весь путь.

Как вы видите, они создают так много моментов. Я не вижу никаких слабых мест», – сказал экс-тренер лондонцев в интервью TV2.

Напомним, «Арсенал» лидирует в АПЛ, набрав 40 очков в 15 матчах.

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