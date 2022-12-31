У Нкетиа 3 гола в последних 3 играх за «Арсенал». Он стал основным форвардом после травмы Жезуса

Теги премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Габриэл Жезус Эдвард Нкетиа Футбол

Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа забил в трех официальных матчах подряд.

Сегодня 23-летний нападающий отправил мяч в ворота «Брайтона» в ходе матча 18-го тура Премьер-лиги (4:2, второй тайм).

Ранее Эдвард Нкетиа забивал во встрече с «чайками» в Кубке лиги (1:3) и в игре с «Вест Хэмом» (3:1) в рамках 17-го тура чемпионата. Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.

Нкетиа получил возможность играть с первых минут в матчах Премьер-лиги вследствие серьезной травмы форварда Габриэла Жезуса.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кенигсбергер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Kalahun
Был. Автогол
Это было не в "последних 3 играх". Автогол случился в самом начале чемпионата.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kalahun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кенигсбергер
В последних 2 после ЧМ. Перед ЧМ привозов не было.
Был. Автогол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Umid Rahimov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Только не сглазьте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виьалий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А если про Салиба, так только контракт продлили и решают, что дальше. Парень молод. Все норм!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TrueGooner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Руди Фёллер
Парни, с наступающим Новым Годом! Спортс для меня отдушина в напряженных рабочих буднях. Никого из местных лично не знаю, но ценю наше комьюнити спортгиков)) Пусть у нас всех сбываются мечты, не подводит здоровье, а над головой будет мирное небо! Удачи всем!
Взаимно, бро!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виьалий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нкеша хорроший, Нкеша хоррроший!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Сучков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Marcus-light
Так он и был надёжный, Дешам в сборной испортил его)
психологически подкосило его пребывание в сборной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ALMANAC
Похоже, что в голове такие же проблемы, как и у Жезуса. Когда никого нет на скамейке, тебе говорят, что ты номер один и самый самый лучший - идет игра и легкость.
Жезуса не так просто купили, Нкетиа может и неплох сейчас, но на дистанции сезона это игрок уровня Шамаха
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Джони Две Куртки
Так болелы пушкарей хвалят его. Очень надёжный защитник кричат)
Так он и был надёжный, Дешам в сборной испортил его)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Гусев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Los Galácticos
У Салиба 3 привоза в последних 3 играх за Арсенал
вся разница с Фернандешом, в том что Бруно делал по 3-4 в 1 матче(ливерпуль прошлого года)...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джони Две Куртки
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Los Galácticos
У Салиба 3 привоза в последних 3 играх за Арсенал
Так болелы пушкарей хвалят его. Очень надёжный защитник кричат)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руди Фёллер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Парни, с наступающим Новым Годом! Спортс для меня отдушина в напряженных рабочих буднях. Никого из местных лично не знаю, но ценю наше комьюнити спортгиков)) Пусть у нас всех сбываются мечты, не подводит здоровье, а над головой будет мирное небо! Удачи всем!
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кенигсбергер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Los Galácticos
У Салиба 3 привоза в последних 3 играх за Арсенал
В последних 2 после ЧМ. Перед ЧМ привозов не было.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Елисеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Los Galácticos
У Салиба 3 привоза в последних 3 играх за Арсенал
А он основной или кто-то не смог вместо него сыграть?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пользуется своим шансом! Так держать!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ocelot
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Артета как фокусник кроликов из шляпы достает неплохие замены в состав
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Похоже, что в голове такие же проблемы, как и у Жезуса. Когда никого нет на скамейке, тебе говорят, что ты номер один и самый самый лучший - идет игра и легкость.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dastan Zhapar Uulu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нкетиа хорош
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пушка_Кутепова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Заменил так заменил
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У Салиба 3 привоза в последних 3 играх за Арсенал
+32
-6
+26
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий