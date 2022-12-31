У Нкетиа 3 гола в последних 3 играх за «Арсенал». Он стал основным форвардом после травмы Жезуса

Форвард « » Эдди Нкетиа забил в трех официальных матчах подряд.

Сегодня 23-летний нападающий отправил мяч в ворота « » в ходе матча 18-го тура Премьер-лиги (4:2, второй тайм).

Ранее Эдвард Нкетиа забивал во встрече с «чайками» в Кубке лиги (1:3) и в игре с «Вест Хэмом» (3:1) в рамках 17-го тура чемпионата. Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.

Нкетиа получил возможность играть с первых минут в матчах Премьер-лиги вследствие серьезной травмы форварда .

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