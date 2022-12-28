«Арсенал» – главный претендент на Милинковича-Савича. «Лацио» вряд ли получит больше 50 млн евро

Полузащитник «Лацио» может продолжить карьеру в .

По данным Corriere dello Sport, главным претендентом на серба является « ». «Канониры» направляли скаута на игру с участием хавбека еще в сентябре.

Лондонцы и агент футболиста уже обсуждали возможный переход. Если «Арсенал» не сделает предложение зимой, то его стоит ждать летом.

Утверждается, что, несмотря на попытки Кежмана найти как можно более выгодный вариант, вряд ли « » удастся получить больше 50 млн евро (скорее между 40 и 50 млн).

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 14 матчей в Серии А и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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