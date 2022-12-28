«Арсенал» – главный претендент на Милинковича-Савича. «Лацио» вряд ли получит больше 50 млн евро

Теги Лацио премьер-лига Англия Матея Кежман серия А Италия Арсенал возможные трансферы агенты Сергей Милинкович-Савич Футбол

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в АПЛ.

По данным Corriere dello Sport, главным претендентом на серба является «Арсенал». «Канониры» направляли скаута на игру с участием хавбека еще в сентябре.

Лондонцы и агент футболиста Матея Кежман уже обсуждали возможный переход. Если «Арсенал» не сделает предложение зимой, то его стоит ждать летом.

Утверждается, что, несмотря на попытки Кежмана найти как можно более выгодный вариант, вряд ли «Лацио» удастся получить больше 50 млн евро (скорее между 40 и 50 млн).

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 14 матчей в Серии А и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
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Тот Савич что был 2-3 сезона назад, конечно бы усилил нынешний Арсенал, а сейчас - далеко не факт.
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Dauren Nurbatsin
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Ответ Nuraly Amirov
50 за двоих - неплохо
И никто не поддержал, лови плюс
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градус ненависти
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Из этой новости большей новостью стало, что Кежман его агент.
Поэтому его так долго никто не мог купить, они просто не в курсе, что нужно сперва преподнести дары Кежману
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Mc′loud
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Албанец Джака и серб Милинкович Савич. Это будет огненная связка!)
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Евгений Романов
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Да никуда он уже не уйдёт из серии А
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Yri Yrov
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Арсеналу пора вернуться, но только не в матчах против Ливерпуля. буду рад если перейдет
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Хитон
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Как только с Джакой они будут уживаться, но игрок замечательный
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belarus44
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Из этой новости большей новостью стало, что Кежман его агент.
легенда БАТЭ
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Куй Покагорячев
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Ответ savik-A.M.
За лучшего ассистента серии А?
Да, что Милинкович, что Савич- оба топ хавбеки
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Pucheslav
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Ответ savik-A.M.
За 50 его Юве завтра заберёт , лучший игрок "сериала" на данный момент
Учитывая ситуацию в которой Юве сейчас, то это завтра наступит годика через 2
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Акира_1
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Да его каждое трансферное окно покупают. Никто не поверит, пока его не увидят с футболкой другого клуба. 😄
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Bruce Wayne
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Ответ savik-A.M.
За 50 его Юве завтра заберёт , лучший игрок "сериала" на данный момент
А вы не его брат, случайно? Инициалы очень подходящие))
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Nuraly Amirov
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50 за двоих - неплохо
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corazón blanco
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Лотито передержал серба, не продал, когда за него предлагали сумму в два раза большую, чем предлагают сейчас. Но игрок классный, я думаю в Арсенале бы точно не затерялся.
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Lionel Andres Messi 10
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Из этой новости большей новостью стало, что Кежман его агент.
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savik-A.M.
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За 50 его Юве завтра заберёт , лучший игрок "сериала" на данный момент
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savik-A.M.
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Ответ vzi
Помню, как они перед ЧМ 2018 за него 100-120 млн хотели. За это полено. ;)
За лучшего ассистента серии А?
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Александр Кузичкин
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Ответ vzi
Помню, как они перед ЧМ 2018 за него 100-120 млн хотели. За это полено. ;)
полено ли? Да,переоценен,но явно не полено
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vzi
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