Пеп Гвардиола: «Пока «Арсенал» играет лучше «Ман Сити». Но между нами не 15-20 очков»
Пеп Гвардиола высказался об «Арсенале».
Лондонцы лидируют в АПЛ, у «Манчестер Сити» на 5 очков меньше.
«Пока что «Арсенал» играет блестяще и лучше нас. Долгое время они не были [на вершине], но их команда и дальше хочет оставаться там.Но я вижу желание с нашей стороны по тому, как мы играли в Лидсе.
Мы близки [к «Арсеналу»]. Отставание не 15 или 20 очков. Я бы предпочел быть ближе, но это не такое уж большое расстояние», – сказал тренер «Ман Сити».
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