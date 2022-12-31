Пеп Гвардиола: «Пока «Арсенал» играет лучше «Ман Сити». Но между нами не 15-20 очков»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался об «Арсенале».

Лондонцы лидируют в АПЛ, у «Манчестер Сити» на 5 очков меньше.

«Пока что «Арсенал» играет блестяще и лучше нас. Долгое время они не были [на вершине], но их команда и дальше хочет оставаться там.Но я вижу желание с нашей стороны по тому, как мы играли в Лидсе.

Мы близки [к «Арсеналу»]. Отставание не 15 или 20 очков. Я бы предпочел быть ближе, но это не такое уж большое расстояние», – сказал тренер «Ман Сити».

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19 комментариев

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zzzeeerrrooo
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Ответ Stivi M.D.
Я такого никогда не писал, отставить влажные фантазии. Зато я говорил, что как только КР9 и Месси уйдут, ла лига превратится в руины, уж это ты не мог пропустить
Руины ? Реал взял ЛЧ
Барса строит новую команду в этом году так вообще идут на равных
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zzzeeerrrooo
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Ответ Stivi M.D.
Аж на 3-4 матча меньше сыграли, Пепка бы непременно 12 очков у Арсенала выиграл🤡🤡🤡
Дело не только в количестве игр , игроки берегли себя к ЧМ
К концу февраля Сити будет там где должен
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zzzeeerrrooo
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Ответ Stivi M.D.
Я такого никогда не писал, отставить влажные фантазии. Зато я говорил, что как только КР9 и Месси уйдут, ла лига превратится в руины, уж это ты не мог пропустить
Ещё как писал , причем очень усердно
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Alar Asus
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Отставание минимальное, всё ещё может поменяться
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crazy manc
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Ну тут все просто. Пеп надоело на лёгком уровне брать апл и он решил одновременно за 2 команды играть. Отрядил помощника и 2 лучших игроков в арсенал, поддался пару раз - глядишь конкуренция какая-никакая
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skytent1
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Ответ Тэо 19
Если сломается Холанд, то Арсенал будет чемпионом, ведь лысый гений умудрился продать сразу и Стерлинга и Жезуса 🤦‍♂️ ...
Есть же Альварес он сейчас топ
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Тэо 19
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Если сломается Холанд, то Арсенал будет чемпионом, ведь лысый гений умудрился продать сразу и Стерлинга и Жезуса 🤦‍♂️ ...
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Stivi M.D.
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Ответ Али Себиев
Ого, Сити во 2 раз за 6 лет не выиграл АПЛ в декабре? Вот это повод для гордости. Сразу видно, невероятной конкуренции чемпионат
А то что еще дважды Сити выиграл чемпионат в одно очко, из них один раз на последних минутах, это мы конечно опустим, тогда картина не совсем радостная выходит. А еще писали кстати что кроме Сити и ЛФК в футбол никто не играет🤡🤡
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Александр Сучков
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Ответ Wekil Halylow
Арсенал похож на Сити чем Сити сам себе
а вы филолог)
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Али Себиев
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Ответ Stivi M.D.
Кстати, а почему глоры лол лиги не пишут, мол, «как обычно Сити выиграл АПЛ уже в декабре»? А то они любят так писать
Ого, Сити во 2 раз за 6 лет не выиграл АПЛ в декабре? Вот это повод для гордости. Сразу видно, невероятной конкуренции чемпионат
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Stivi M.D.
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Ответ zzzeeerrrooo
Помнится ты так усердно доказывал что Марез не заиграет в Сити 🤣🤣🤣
Я такого никогда не писал, отставить влажные фантазии. Зато я говорил, что как только КР9 и Месси уйдут, ла лига превратится в руины, уж это ты не мог пропустить
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Stivi M.D.
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Ответ zzzeeerrrooo
🤣🤣🤣 Наверное потому что из-за ЧМ матчей сыграли меньше?
Аж на 3-4 матча меньше сыграли, Пепка бы непременно 12 очков у Арсенала выиграл🤡🤡🤡
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zzzeeerrrooo
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Ответ Stivi M.D.
Кстати, а почему глоры лол лиги не пишут, мол, «как обычно Сити выиграл АПЛ уже в декабре»? А то они любят так писать
Помнится ты так усердно доказывал что Марез не заиграет в Сити 🤣🤣🤣
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Wekil Halylow
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Арсенал похож на Сити чем Сити сам себе
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zzzeeerrrooo
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Ответ Stivi M.D.
Кстати, а почему глоры лол лиги не пишут, мол, «как обычно Сити выиграл АПЛ уже в декабре»? А то они любят так писать
🤣🤣🤣
Наверное потому что из-за ЧМ матчей сыграли меньше?
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s_h_a_m_a_n
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Матчи с Арсеналом ещё впереди- так что вполне реально догнать
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rigobersong
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Ответ Stivi M.D.
Кстати, а почему глоры лол лиги не пишут, мол, «как обычно Сити выиграл АПЛ уже в декабре»? А то они любят так писать
Потому что болельщики Ла Лиги адекватны и понимают, что каждый год выигрывать АПЛ сложно, кто-то раз в 30 лет ее берет:)😀
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rigobersong
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Сколько же Ла Масия подарила талантов миру, что в тренерском цехе, что на футбольном поле:) Пеп, Артета, Месси все доминаторы прошли Ла Масию!:)))
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Stivi M.D.
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Кстати, а почему глоры лол лиги не пишут, мол, «как обычно Сити выиграл АПЛ уже в декабре»? А то они любят так писать
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