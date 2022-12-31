Пеп Гвардиола: «Пока «Арсенал» играет лучше «Ман Сити». Но между нами не 15-20 очков»

высказался об «Арсенале».

Лондонцы лидируют в , у « » на 5 очков меньше.

«Пока что « » играет блестяще и лучше нас. Долгое время они не были [на вершине], но их команда и дальше хочет оставаться там.Но я вижу желание с нашей стороны по тому, как мы играли в Лидсе.

Мы близки [к «Арсеналу»]. Отставание не 15 или 20 очков. Я бы предпочел быть ближе, но это не такое уж большое расстояние», – сказал тренер «Ман Сити».

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