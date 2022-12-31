«Арсенал» с 7-очковым отрывом от «Ман Сити» лидирует в АПЛ

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» укрепил свое лидерство в Премьер-лиге.

Команда тренера Микеля Артеты взяла верх над «Брайтоном» в матче 18-го тура (4:2).

«Арсенал» занимает первое место в таблице и на 7 очков опережает «Манчестер Сити», идущий на второй позиции. «Горожане» сегодня не смогли одержать победу в матче с «Эвертоном» (1:1).

«Арсенал» провел 16 матчей в текущем чемпионате, как и «Ман Сити».

Таблица Премьер-лиги

Артета – герой года. Шутки про доминатора уже не в тему

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Вырныгаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Думаю уже можно поздравить Арсенал с возвращением в ЛЧ, но вот от Сити так просто не оторваться. Это не та команда, которая посыпется, если конкурент не теряет очков. Ливерпулю не хватило 30 побед и 97 очков, чтобы их обогнать. Фанам канониров терпения и надежды, ведь титул очень даже реален
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sebastian Roberto Pereira
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кирилл Павлюченко
Раз в год и веник стреляет, а Пушка становится чемпионом!
Чемпионом вообще можно стать лишь раз в год
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Сучков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Heinrich S
Топ команды обыграют?)))) Не смеши
эти топ команды сейчас с вами в одной комнате?
а если серьезно, то чего в первом круге не обыгрывали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Будь Мужиком
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Таблицу хоть обновите
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanych
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так и дальше, драть лысого голубого шарлатана!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красавцы. Так держать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sokol8
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пирс Морган
Пеп: "Нужно еще 5 миллиардов на трансферы"
Дружище, другие тратят не меньше!

Арсеналу чемпионства в этом году!
Артета построил классную команду.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
16 игр, всего лишь одно поражение, одна ничья.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Heinrich S
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андрей Andrey
Думаю что 7 очков это не показатель доинации. Ещё много игр, где топ команды обыграют Арсенал, а ещё игра с Сити...
Топ команды обыграют?)))) Не смеши
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<=Ubriaco_Belloccio=>
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эффект Зинченко
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Borodaruda
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шутки про доминацию уже не такие смешные
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Heinrich S
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Оле Оле олееееее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Train67
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андрей Andrey
Думаю что 7 очков это не показатель доинации. Ещё много игр, где топ команды обыграют Арсенал, а ещё игра с Сити...
Сити для Арсенала не проблема. Ливерпуль прошли и этих пройдём!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодцы. Удачи в дальнейшем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Павлюченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Раз в год и веник стреляет, а Пушка становится чемпионом!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Остановись, Артета..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Конь Пальто
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Арсеналу можно вручать золотые медали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Train67
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
7 очков от 2 места, отличный отрыв, Арсенал рвёт и мечет в АПЛ! Лучший клуб Англии и я бы сказал в мире! Такой стабильности нет ни у кого, Арсенал лучшие!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сади Самедов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Доминаторы, с непростой победой и Новым годом! Боюсь сглазить и надеюсь, что в следующем году продолжим в том же духе и поднимем над головой заветный кубок АПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимирович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодцы канониры что не уволили Артету после упущения четвёртого места в прошлом сезоне. Очень постараются пушкари не упустить такой шанс, тем более как видим Сити спотыкается нет нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Заслуженно, ибо там где Зинченко, там и успех)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Attikus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Comicsfan323
Да, в конце валидол, но Арсенал без этого не Арсенал ) С Победой , идем к кубку !
Когда Холдинга вместо Эдегора выпустили и получили третий мелькнул флэшбек того самого матча с Ньюкаслом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экселлент
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень хочется их видеть в ЛЧ, в качестве чемпионов Англии!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виьалий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скамеечка слабоват. А основа 🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6kwdxcqt9n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я конечно знал что они будут высоко находиться в таблице, но не настолько же…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий