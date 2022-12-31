«Арсенал» с 7-очковым отрывом от «Ман Сити» лидирует в АПЛ

« » укрепил свое лидерство в Премьер-лиге.

Команда тренера взяла верх над «Брайтоном» в матче 18-го тура (4:2).

«Арсенал» занимает первое место в таблице и на 7 очков опережает «Манчестер Сити», идущий на второй позиции. «Горожане» сегодня не смогли одержать победу в матче с «Эвертоном» (1:1).

«Арсенал» провел 16 матчей в текущем чемпионате, как и « ».

Таблица Премьер-лиги

Артета – герой года. Шутки про доминатора уже не в тему

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!