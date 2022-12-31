«Арсенал» с 7-очковым отрывом от «Ман Сити» лидирует в АПЛ
«Арсенал» укрепил свое лидерство в Премьер-лиге.
Команда тренера Микеля Артеты взяла верх над «Брайтоном» в матче 18-го тура (4:2).
«Арсенал» занимает первое место в таблице и на 7 очков опережает «Манчестер Сити», идущий на второй позиции. «Горожане» сегодня не смогли одержать победу в матче с «Эвертоном» (1:1).
«Арсенал» провел 16 матчей в текущем чемпионате, как и «Ман Сити».
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