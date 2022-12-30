Федун об РФС и Азии: «Быстро рождаются только кошки. Нужно определиться, насколько переход реален, и попытаться договориться с Европой»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Леонид Федун прокомментировал решение РФС отложить вопрос о переходе в Азию.

В пятницу, 30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.

«Я отношусь к этому решению так же, как и весь исполком.

Мы приняли решение создать рабочую группу, еще проработать этот вопрос и определиться, насколько переход в Азию реален, попытаться использовать последний шанс договориться с Европой.

Быстро, как известно, рождаются только кошки, а это очень сложный общественно-политический вопрос, он требует очень детальной проработки», – сказал экс-президент «Спартака».

Гинер выступил за создание рабочей группы по Азии на исполкоме РФС. Федун заявил, что нужно менять негативное общественное мнение по вопросу

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pvh-82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лять... Федун из себя тут теперь стратега будет корежить! За 20 лет в Спартаке одни идиотские решения но теперь то он всех будет учить.... Аналитик хренов!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón
Быстрее кошек рождаются только чиновники. Одних футбольных вон уже целая орда, да и то не хватает.
И сколько же ты чиновников от футбола насчитал в России?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олексій Марлатко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Юрий Кечко
Короче дана отмашка публично давать заднюю с переходом в Азию Что впринципе радует
Так и в Европе тоже не дают играть даже на товарняки не соглашаються
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фан Рубина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какие могут быть попытки договориться с организацией, которая поощряет немотивированное уклонение от матчей и исключение из турниров по надуманным предлогам? Вступать в какой-то диалог с ними - себя не уважать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
АФК показало ФАК?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Data Architector
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ох, уж мне все эти комментарии про принятие решения о переходе РФС в Азию...)
Во всех зучит один лозунг "Ну, УЕФА, ну пожалуйста, попросите нас, чтоб мы не переходили в Азию... Что вам сложно что ли?"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max M
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неужели азиаты тихонечко сказали, что рф там не нужна??
Или это был очередной [неудачный] шантаж?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Luneville
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Никто никуда не уйдёт, успокойтесь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дым под водой
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Kit244098
А намедни говорил, что имеджевый уровень азиатов надо повышать...Когда врал то? Тогда или сейчас? Ты уж, Лёня, или крест сними или трусы надень))
Ну впрочем как всегда, Лёне же можно верить)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit244098
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А намедни говорил, что имеджевый уровень азиатов надо повышать...Когда врал то? Тогда или сейчас? Ты уж, Лёня, или крест сними или трусы надень))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartak ist besser
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Арнольдычу лучше ничего не комментировать. Всё, что он говорит, оказывается всё наоборот, как в кривом зеркале.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дым под водой
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Федун тот ещё деятель, его слушать такое
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Договориться можно только с женой после ссоры. Вечером перед сном.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как показывает футбольная жизнь, кошек лучше не обижать. Зума и бразильцы знают. Да, на такое высказывание Лёни кошки могут обидеться(
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Короче дана отмашка публично давать заднюю с переходом в Азию
Что впринципе радует
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Быстрее кошек рождаются только чиновники. Одних футбольных вон уже целая орда, да и то не хватает.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий