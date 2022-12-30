Федун об РФС и Азии: «Быстро рождаются только кошки. Нужно определиться, насколько переход реален, и попытаться договориться с Европой»
Леонид Федун прокомментировал решение РФС отложить вопрос о переходе в Азию.
В пятницу, 30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.
«Я отношусь к этому решению так же, как и весь исполком.
Мы приняли решение создать рабочую группу, еще проработать этот вопрос и определиться, насколько переход в Азию реален, попытаться использовать последний шанс договориться с Европой.
Быстро, как известно, рождаются только кошки, а это очень сложный общественно-политический вопрос, он требует очень детальной проработки», – сказал экс-президент «Спартака».
Гинер выступил за создание рабочей группы по Азии на исполкоме РФС. Федун заявил, что нужно менять негативное общественное мнение по вопросу
Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать
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Во всех зучит один лозунг "Ну, УЕФА, ну пожалуйста, попросите нас, чтоб мы не переходили в Азию... Что вам сложно что ли?"
Или это был очередной [неудачный] шантаж?
Что впринципе радует