Федун об РФС и Азии: «Быстро рождаются только кошки. Нужно определиться, насколько переход реален, и попытаться договориться с Европой»

прокомментировал решение РФС отложить вопрос о переходе в Азию.

В пятницу, 30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по вопросу возможного перехода из в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.

«Я отношусь к этому решению так же, как и весь исполком.

Мы приняли решение создать рабочую группу, еще проработать этот вопрос и определиться, насколько переход в Азию реален, попытаться использовать последний шанс договориться с Европой.

Быстро, как известно, рождаются только кошки, а это очень сложный общественно-политический вопрос, он требует очень детальной проработки», – сказал экс-президент «Спартака».

Гинер выступил за создание рабочей группы по Азии на исполкоме РФС. Федун заявил, что нужно менять негативное общественное мнение по вопросу

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