Член исполкома РФС Ибрагимов: «Нам не безразлично мнение футбольной общественности. Гарантии Азиатская конфедерация не дает»

Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов высказался касательного возможного перехода в Азию.

«У нас решение – создать рабочую группу, взаимодействие с УЕФА, решили не торопиться. К нам не придраться, РФС выполняет все требования УЕФА.

Мы все делаем правильно, теперь нам сказали подождать, мы спросили, сколько ждать. Нужно же обсуждать, если сейчас возьмем и хлопнем дверью, не разговаривая, уйдем.

Нам говорят – приходите, но письменной гарантии Азиатская конфедерация не дает. Опять начнется возня, нужно использовать все возможности, возможность посоветоваться, поговорить, принять правильное решение, посоветоваться с футбольным обществом.

Общественное мнение за неделю сколько вылило, зачем нам это надо? Российский футбольный союз – общественная организация, нам нужно все это учитывать, мнение футбольной общественности нам не безразлично.

Какое решение? Давайте создадим рабочую группу, давайте встречаться, обсуждать, что нас ждет в перспективе, когда нам некуда будет деваться, доложим общественности, что такая ситуация, работали такие люди с УЕФА, причины такие, никакой перспективы возврата у нас нет.

Если год, два, три, мы вернемся – подождем. А если бессрочно? Ведь футболисты должны играть», – сказал Лом-Али Ибрагимов.

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