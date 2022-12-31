Член исполкома РФС Ибрагимов: «Нам не безразлично мнение футбольной общественности. Гарантии Азиатская конфедерация не дает»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Лом-Али Ибрагимов ТАСС Футбол

Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов высказался касательного возможного перехода в Азию.

«У нас решение – создать рабочую группу, взаимодействие с УЕФА, решили не торопиться. К нам не придраться, РФС выполняет все требования УЕФА.

Мы все делаем правильно, теперь нам сказали подождать, мы спросили, сколько ждать. Нужно же обсуждать, если сейчас возьмем и хлопнем дверью, не разговаривая, уйдем.

Нам говорят – приходите, но письменной гарантии Азиатская конфедерация не дает. Опять начнется возня, нужно использовать все возможности, возможность посоветоваться, поговорить, принять правильное решение, посоветоваться с футбольным обществом.

Общественное мнение за неделю сколько вылило, зачем нам это надо? Российский футбольный союз – общественная организация, нам нужно все это учитывать, мнение футбольной общественности нам не безразлично.

Какое решение? Давайте создадим рабочую группу, давайте встречаться, обсуждать, что нас ждет в перспективе, когда нам некуда будет деваться, доложим общественности, что такая ситуация, работали такие люди с УЕФА, причины такие, никакой перспективы возврата у нас нет.

Если год, два, три, мы вернемся – подождем. А если бессрочно? Ведь футболисты должны играть», – сказал Лом-Али Ибрагимов.

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4 комментария

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СИ
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Я считаю руководство футбола проявляет политическую близорукость - народ, по-моему мнению, примерно 90% ( это про «общественное мнение» ) поддержал СВО с ее задачами. Задачи СВО входят в противоречия с западом.
И мое мнение - пока мы не закончим СВО на границе с Польшей нас Европа не будет уважать и не будет принимать никуда.
Да, если СВО решит задуманные задачи в 23 или начале 24 гг нас зауважают и даже полюбят, то мы будем полноправными членами и в уефа и фифа.
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MATRiX
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Ответ Циник Петербургский
"...Давайте создадим рабочую группу, давайте встречаться, обсуждать..." Когда коту нечего делать, он начинает лизать себе... А когда чиновникам нечего делать, они создают рабочие группы.
Вам больше не стоит заниматься юмором.
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MATRiX
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Ну в целом здраво, вот только как всё будет на деле неизвестно. Ну и слова про внимание к общественному мнению конечно забавляют. Что-то общественное мнение за столько лет не привело к отмене лимита.
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Циник Петербургский
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"...Давайте создадим рабочую группу, давайте встречаться, обсуждать..."

Когда коту нечего делать, он начинает лизать себе... А когда чиновникам нечего делать, они создают рабочие группы.
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