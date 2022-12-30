Депутат Терюшков о рабочей группе РФС по возвращению в международные турниры : «Это политическое футбольное бессилие»

Роман Терюшков раскритиковал .

В пятницу, 30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.

«Рабочая группа РФС и УЕФА будет иметь целью создать дорожную карту по возвращению России в УЕФА? Первым пунктом повестки этой рабочей группы предлагаю обсудить беззаконное решение УЕФА по отстранению россиян от международных соревнований.

Если по этому пункту никто из УЕФА не посыпет голову пеплом, то в дальнейшем работа группы сведется к любимому занятию котов», – заявил депутат Госдумы РФ в интервью «РБ Спорт».

«Решение ожидаемо. Это политическое футбольное бессилие. Не верю в возвращение в , так как реалист», – добавил бывший член наблюдательного совета «Химок» в интервью Sport24.

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!