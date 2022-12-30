Депутат Терюшков о рабочей группе РФС по возвращению в международные турниры : «Это политическое футбольное бессилие»
Роман Терюшков раскритиковал РФС.
В пятницу, 30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.
«Рабочая группа РФС и УЕФА будет иметь целью создать дорожную карту по возвращению России в УЕФА? Первым пунктом повестки этой рабочей группы предлагаю обсудить беззаконное решение УЕФА по отстранению россиян от международных соревнований.
Если по этому пункту никто из УЕФА не посыпет голову пеплом, то в дальнейшем работа группы сведется к любимому занятию котов», – заявил депутат Госдумы РФ в интервью «РБ Спорт».
«Решение ожидаемо. Это политическое футбольное бессилие. Не верю в возвращение в УЕФА, так как реалист», – добавил бывший член наблюдательного совета «Химок» в интервью Sport24.
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