Депутат Терюшков о рабочей группе РФС по возвращению в международные турниры : «Это политическое футбольное бессилие»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков раскритиковал РФС.

В пятницу, 30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.

«Рабочая группа РФС и УЕФА будет иметь целью создать дорожную карту по возвращению России в УЕФА? Первым пунктом повестки этой рабочей группы предлагаю обсудить беззаконное решение УЕФА по отстранению россиян от международных соревнований.

Если по этому пункту никто из УЕФА не посыпет голову пеплом, то в дальнейшем работа группы сведется к любимому занятию котов», – заявил депутат Госдумы РФ в интервью «РБ Спорт».

«Решение ожидаемо. Это политическое футбольное бессилие. Не верю в возвращение в УЕФА, так как реалист», – добавил бывший член наблюдательного совета «Химок» в интервью Sport24.

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22 комментария

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Recreated
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А он разве ещё не в больнице?
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los merengues
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Ответ Spartak ist besser
Может тебя вместо него?
Поклонник Терюшкова этого?
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Сим Сим
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Вменяемым людям давно понятно : окончание СВО = постепенное возвращение Россиян к НОРМАЛЬНОЙ жизни.
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Spartak ist besser
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Ответ TEScom
Кошмар, кто у нас в депутатах.
Может тебя вместо него?
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Sinister Kid
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Сеалекс не приняли перед заседанием. Оттуда и бессилие.
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TEScom
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Кошмар, кто у нас в депутатах.
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fall_of_troy
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Ответ Pb-SE
Просто царю сейчас не до футбола- ему завтра под ёлочкой с шампанским на морозе стоять, холопов поздравлять, да про тяжёлый год жаловаться. А сами петрушки боятся решение принимать.
В смысле? Он уже давно обращение записал, а сам с Кабаевой прячется за Уралом, чтобы беспилотник какой через анало-говнетную ПРО не долетел.
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Pb-SE
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Просто царю сейчас не до футбола- ему завтра под ёлочкой с шампанским на морозе стоять, холопов поздравлять, да про тяжёлый год жаловаться. А сами петрушки боятся решение принимать.
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Юрий Антонович
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Паразитирующее существо,которое никто всерьез не воспринимает.
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Chernoy
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Реалист!? Главное, чтобы люди ими не стали. С будущим понятно всё. Хоть один депутат, хоть что-то говорит о будущем? Каким его видит? Нет. Только о прошлом и о том, что в сегодняшней реальности нужно только и делать, что жить былым величием. Если люди перестанут им жить, откроют глаза и станут реалистами, они тихо @ху..ют и таким, как Терюшков конец.
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fall_of_troy
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Ответ Pb-SE
Бункерный вообще вряд ли в курсе происходящего. Его, скорее всего, бояре спросили "играть в футбол с европейцами или азиатами?", он сказал "идите нахерсон"- они и перенесли все заседания.
Да-да, он вообще никогда не при делах. Если успех какой, то он тут как тут. А если провал, коих в последнее время не счесть, так днем с огнем Вовика не найти. Прошу отнестись с пониманием!
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Pb-SE
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Ответ fall_of_troy
Жестко он о своем бункерном хозяине! Политическое бессилие, панимаеш...
Бункерный вообще вряд ли в курсе происходящего. Его, скорее всего, бояре спросили "играть в футбол с европейцами или азиатами?", он сказал "идите нахерсон"- они и перенесли все заседания.
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Data Architector
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Рома, возьми хоть ты быка за рога и затащи РФС в Азию, надоели эти соплежуи... Либеральные ценности, в которых погрязла Европа - это не российское. Вперед к истокам!
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Кавабунга Шреддоголовый
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Как и депутаты ГД РФ - полное политическое бессилие и паразитизм
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Novak
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Ну уж депутаты Госдумы - лучшие специалисты в "любимом занятии котов". Их работа к этому и сводится, только на кнопки ещё по команде нажимают.
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Павел Мельников
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Это не бессилие, а, похоже, шантаж УЕФА.
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bibendum
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петушков - это просто бессилие
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Oleg Pepel
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Кто там терюшкова( у) хотел?
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error505
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Какое политическое футбольное бессилие?! Спорт вне политики! :)
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Andreir888
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И@@@т!
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fall_of_troy
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Жестко он о своем бункерном хозяине! Политическое бессилие, панимаеш...
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Реалист который святого отца зовёт клуб осветить
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