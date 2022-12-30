сообщил, что переход РФС в Азию не гарантирует участие России в отборе на ЧМ.

– Сколько РФС готов ждать разрешения ситуации, чтобы вернуться к активным действиям по переходу в АФК?

– Непростой вопрос. Конечно, я не могу сказать, что мы готовы ждать долго. Если я скажу об этом – я получу ответ: «раз готовы – ждите». Надо спросить и у членов исполкома о том, какой срок они готовы считать приемлемым.

Для нас важно принять участие в отборе на чемпионат мира 2026 года и постараться пройти его, чтобы сыграть в финальной части турнира. Такую задачу мы ставим перед собой.

К сожалению, переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола – не гарантия участия нашей сборной в отборе к ЧМ. Такую гарантию может дать только . Также есть большие сомнения в том, что российские клубы смогут принять участие в турнирах АФК уже в этом сезоне, так как мы не успеем завершить процесс перехода до начала соревнований.

Если бы мы приняли решение во вторник, ничего бы не изменилось. Мы хотели дать возможность всем высказаться и все получили возможность заявить свою позицию. Второй момент – нужно было обдумать ситуацию, провести консультации с конфедерациями, – сказал президент РФС.

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