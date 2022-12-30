Александр Дюков: «Переход РФС в Азию – не гарантия участия России в отборе к ЧМ. Такую гарантию дает только ФИФА»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков ЧМ-2026 Футбол

Александр Дюков сообщил, что переход РФС в Азию не гарантирует участие России в отборе на ЧМ.

– Сколько РФС готов ждать разрешения ситуации, чтобы вернуться к активным действиям по переходу в АФК?

– Непростой вопрос. Конечно, я не могу сказать, что мы готовы ждать долго. Если я скажу об этом – я получу ответ: «раз готовы – ждите». Надо спросить и у членов исполкома о том, какой срок они готовы считать приемлемым.

Для нас важно принять участие в отборе на чемпионат мира 2026 года и постараться пройти его, чтобы сыграть в финальной части турнира. Такую задачу мы ставим перед собой.

К сожалению, переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола – не гарантия участия нашей сборной в отборе к ЧМ. Такую гарантию может дать только ФИФА. Также есть большие сомнения в том, что российские клубы смогут принять участие в турнирах АФК уже в этом сезоне, так как мы не успеем завершить процесс перехода до начала соревнований.

Если бы мы приняли решение во вторник, ничего бы не изменилось. Мы хотели дать возможность всем высказаться и все получили возможность заявить свою позицию. Второй момент – нужно было обдумать ситуацию, провести консультации с конфедерациями, – сказал президент РФС.

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17 комментариев

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BorisBritva
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В зоопарке сидят обезьяны, а чтобы не скучать, обсасывают между собой тему - куда бы лучше махнуть, в Африку или в джунгли на берега Амазонки.
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Назар Игорь
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Бесспорно одно - ситуация не изменится пока не будут завершены военные действия. А в этом есть большие сомнения. Планируемая маленькая победоносная война обернулась изоляцией России от половины мира.
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igls54
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Доходило долго, однако, как до верблюда
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СИ
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« так как мы не успеем завершить процесс перехода ...
Ожидаемо. Началось.
А чем думало и где было руководство РФС после 28.02.22года? Почему не занимались этим вопросом раньше? Время было уйма чтобы спокойно порешать этот вопрос.
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МЯСО УРАЛА
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А давайте, в Океанию. Тонга, точно не против с нами сыграть,
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притвиц
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С такой игрой,как сейчас на ЧМ делать нечего, а если учесть , что в следующем сезоне никто и не подумает снять спортивные санкции с Российских сборных , то прозябание без официальных матчей еще сезон , окончательно поставит крест на футбольной сборной страны и если была возможность играть в АКФ , то ей нужно было пользоваться однозначно.
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poolshh
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Неужели дошло наконец
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Олег Олег
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Неужели не понимаете ?1
Этот , Дюков - держит , вас , за идиотов !
Пустозвон !
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s_h_a_m_a_n
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Дюков. Продолжай словоблудие и забудь об Азии
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Зверёк
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Адекватно
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белошип
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А какого тогда вы туда ломитесь?)
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Арсений Элин
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А тогда зачем это всё?
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HoratioH
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Из заголовка можно подумать, что ФИФА прямо сейчас дает гарантию участия сборной РФ, что очевидно не так
В тексте говорится лишь о том, что ФИФА может дать
Любимая фишка спорца — перевирать заголовки в угоду кликам
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Юрий Кечко
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Даже гарантия участия в чемпионате мира без отбора , (на котором мы не выйдем из группы) не даёт права рушить весь футбол в частности клубный, дебильным переходом в Азию
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Трампист
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Спортс должен сделать списки тех, кто ротировал за то, что играть будут там. На публичном уровне хотя бы). Гениев регламентов должны знать все
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-= Masteryuga =-
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Успокоиться с этой Азией нужно, играйте дома как можно, фанацди только уберите, а то тоска на трибунах засела, не думаю, что фанаты будут дерзить на стадике по политмотивам, и так запретами всех и вся обложили
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ColonelKurtz
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Ну то что президент РФС такую простую вещь понимание, уже дает маленькую надежду
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