Депутат Свищев об РФС и Азии: «Зачем ломать то, что строилось десятилетиями? Лучшие клубы и сборные играют в УЕФА, шанса на ошибку у нас не будет – этого никто не простит»
Дмитрий Свищев отреагировал на решение РФС отложить вопрос о переходе в Азию.
«РФС принял правильное решение – если есть вероятность вернуться в УЕФА, надо рассмотреть все возможные варианты, зачем ломать то, что строилось десятилетиями?
Нужно понимать, что лучшие клубы и сильнейшие сборные играют в УЕФА. Для всех наших футболистов более почетно участвовать в еврокубках, это их мечта. Тем более что на данный момент у нас нет стопроцентной гарантии со стороны АФК.
Считаю, что РФС нужно продолжить вести диалог с тремя главными игроками в этом вопросе – с ФИФА, УЕФА и АФК и прийти к взвешенному решению.
Шанса на ошибку у нас не будет – этого никто не простит. Поэтому решение создать рабочую группу с УЕФА считаю целесообразным», – сказал депутат и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .
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Конечно, нашим клубам важно участвовать в еврокубках, но в случае, если УЕФА примет жесткую позицию по восстановлении РФС в своих правах, мы должны думать о запасных вариантах.
Обсуждать переход в Азиатскую конфедерацию можно, но реальности в этом будет немного», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.
Могут же адекватность включать иногда.