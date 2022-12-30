Депутат Свищев об РФС и Азии: «Зачем ломать то, что строилось десятилетиями? Лучшие клубы и сборные играют в УЕФА, шанса на ошибку у нас не будет – этого никто не простит»

отреагировал на решение РФС отложить вопрос о переходе в Азию.

«РФС принял правильное решение – если есть вероятность вернуться в УЕФА, надо рассмотреть все возможные варианты, зачем ломать то, что строилось десятилетиями?

Нужно понимать, что лучшие клубы и сильнейшие сборные играют в УЕФА. Для всех наших футболистов более почетно участвовать в еврокубках, это их мечта. Тем более что на данный момент у нас нет стопроцентной гарантии со стороны АФК.

Считаю, что РФС нужно продолжить вести диалог с тремя главными игроками в этом вопросе – с ФИФА, УЕФА и АФК и прийти к взвешенному решению.

Шанса на ошибку у нас не будет – этого никто не простит. Поэтому решение создать рабочую группу с считаю целесообразным», – сказал депутат и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

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