Депутат Свищев об РФС и Азии: «Зачем ломать то, что строилось десятилетиями? Лучшие клубы и сборные играют в УЕФА, шанса на ошибку у нас не будет – этого никто не простит»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация Дмитрий Свищев Политика Футбол

Дмитрий Свищев отреагировал на решение РФС отложить вопрос о переходе в Азию.

«РФС принял правильное решение – если есть вероятность вернуться в УЕФА, надо рассмотреть все возможные варианты, зачем ломать то, что строилось десятилетиями?

Нужно понимать, что лучшие клубы и сильнейшие сборные играют в УЕФА. Для всех наших футболистов более почетно участвовать в еврокубках, это их мечта. Тем более что на данный момент у нас нет стопроцентной гарантии со стороны АФК.

Считаю, что РФС нужно продолжить вести диалог с тремя главными игроками в этом вопросе – с ФИФА, УЕФА и АФК и прийти к взвешенному решению.

Шанса на ошибку у нас не будет – этого никто не простит. Поэтому решение создать рабочую группу с УЕФА считаю целесообразным», – сказал депутат и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

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22 комментария

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atomio
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Ответ igls54
Где-то наверху щелкнул переключатель - Дюков, Свищев. До Терюшкова еще не дошло, видимо.
просто поняли, что их тупой понт "я ухожу, бегите возвращать меня" не прокатил ))
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Лев Эллис
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Ответ Ростовский
Вообще-то Зеленский раньше поломал, так как вышел из минских договорённостей и по сути нарушил Будапештский меморандум угрозами создания ядерного оружия на Украине. Россия правильно сделала, что в ответ начала военную операцию. А Западу позор, что такой русофобский.
Вообще-то, путинская федерация нарушила меморандум еще в 2014м году.
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Виталий Желтоусов
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Этот сериал,, про рабочую группу,,, от РФС продлится три месяца. Потом будет ещё продолжение. Маппет шоу какое-то!!!
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Рав. Зильберман
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Ответ igls54
Где-то наверху щелкнул переключатель - Дюков, Свищев. До Терюшкова еще не дошло, видимо.
Я в четверг смотрел есть тема. Так там все кроме двух( терюшков и какойто армянин) говорили что не надо переходить
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Spaten
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Переобулся получается?
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Ростовский
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Ответ Nerazzurri-88
Тебе в Ковалёвке разрешают в интернет выходить?
А че так, правда глаза колет?
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Олег Кузнецов
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Ответ igls54
Где-то наверху щелкнул переключатель - Дюков, Свищев. До Терюшкова еще не дошло, видимо.
Свищев, иди в отставку, а с ней и в небытие...Задрал уже.
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s_h_a_m_a_n
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Ответ СИ
А зачем тогда предлагает вести диалог и с афк?
Думаю, идея РФС нереалистична, но обсуждать они это могут.

Конечно, нашим клубам важно участвовать в еврокубках, но в случае, если УЕФА примет жесткую позицию по восстановлении РФС в своих правах, мы должны думать о запасных вариантах.

Обсуждать переход в Азиатскую конфедерацию можно, но реальности в этом будет немного», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.
Могут же адекватность включать иногда.
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Моутиньо оформляет 40
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Ответ igls54
Где-то наверху щелкнул переключатель - Дюков, Свищев. До Терюшкова еще не дошло, видимо.
Терюшков уже давно по современным меркам отстал от Свищева в плане вменяемости
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Recreated
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Ответ СИ
А зачем тогда предлагает вести диалог и с афк?
Чтобы АФК прописали бы нас там, а то мало ли что! Якин и наврать может!
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d.xoxlov
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Просто удивительно: комментаторам спортса известно гораздо больше деталей переговоров и консультаций, чем участникам этих самых переговоров.
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Nerazzurri-88
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Ответ Ростовский
Вообще-то Зеленский раньше поломал, так как вышел из минских договорённостей и по сути нарушил Будапештский меморандум угрозами создания ядерного оружия на Украине. Россия правильно сделала, что в ответ начала военную операцию. А Западу позор, что такой русофобский.
Тебе в Ковалёвке разрешают в интернет выходить?
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СИ
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Ответ s_h_a_m_a_n
Свищев не переобувался, если что. Он против Азии был с самого начала
А зачем тогда предлагает вести диалог и с афк?
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Илья Савчук
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Ответ Ростовский
Вообще-то Зеленский раньше поломал, так как вышел из минских договорённостей и по сути нарушил Будапештский меморандум угрозами создания ядерного оружия на Украине. Россия правильно сделала, что в ответ начала военную операцию. А Западу позор, что такой русофобский.
Клубень ростовский, у тебя что то кроме переплетения Украины есть в черепной коробке?
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s_h_a_m_a_n
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Свищев не переобувался, если что. Он против Азии был с самого начала
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инок
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Короче - мы потеряли футбольную европу, и в азию мы точно не попадем. Что-ж, будем долго ещё вариться в собственном соку...
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Sinister Kid
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Как все побежали переобуваться🙃
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Харламов Никита
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чОж ты Дима сдал назад ?! 🤪🤪🤪
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igls54
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Где-то наверху щелкнул переключатель - Дюков, Свищев. До Терюшкова еще не дошло, видимо.
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Ростовский
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Ответ Анюточка Колыханова
24 февраля всё поломали...
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HoratioH
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Будет забавно, если наши гении планирования выйдут из УЕФА, а в Азии их пошлют лесом. Получится очередная многоходовочка
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Анюточка Колыханова
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24 февраля всё поломали...
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