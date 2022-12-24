Артем Ребров: «ЧМ-2022 подвел черту под эпохой Месси. Он уже не лучший футболист мира»

Теги Спартак ПСЖ Артем Ребров премьер-лига Россия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Спорт-Экспресс Футбол

Артем Ребров не считает Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.

– Является ли Месси лучшим игроком в мире?

– Не стал бы так говорить. Этот чемпионат мира подвел черту под его эпохой. Я не говорю, что эта победа – конец его карьеры. Может, на следующем чемпионате мира он сыграет еще лучше! Мы счастливчики, что видели его игру!

Но при этом он уже не лучший футболист – есть Холанд, Мбаппе и другие молодые ребята, которые показали, что готовы принять эстафету. Но конкретно на этом чемпионате мира Лео был лучшим – и в каком-то смысле подвел итог своей карьеры.

– Можно ли сравнивать Месси с Диего Марадоной?

– Это неправильно! Сравнивать Месси с Роналду или Мбаппе – это одно дело. Но нельзя сравнивать игроков разных поколений. Мы же не знаем, каким был бы Месси, если бы играл во времена Диего, – и наоборот, – сказал бывший вратарь и технический координатор «Спартака».

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31 комментарий

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Toni_Montana
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нам было очень важно услышать мнение одного из самых слабых вратарей в истории сборной России.
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Иван Бень
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Мбаппе объективно №1
у меня мама футбол не смотрит, но когда я ей показывал хайлайты финала, она меня после попросила ей найти в Инсте профиль Киллиана (при том что у меня никогда не было и нет там профилей)
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Reon2005
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Учитывая, как Месси при цепкой, жесткой обороне исчезает, не факт что в 80-ые он показывал бы свой футбол.
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bel01
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Ответ Матвей Суицидин
В ПСЖ Месси играет рядом с Мбаппе и Неймаром. И там хорошо видно, что он уже уступает им. На клубном уровне, особенно в ЛЧ уровень выше чем в сборных и там видно, что газа уже не хватает по сравнению с более молодыми парнями.
В чём он им уступает? Я смотрю почти все матчи ПСЖ в этом сезоне, и вижу, что он всё ещё лучший на поле из троих, хотя разница между ним и Мбаппе/Неймаром уже не так велика, как раньше, так как Мбаппе прогрессирует, а Ней всегда и был феноменальным футболистом в своём роде.
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Игорь Голов
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Ребров не аккуратно поцеловал штангу (ударился головой), поэтому случился такой комментарий относительно Месси.
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подвёл черту...
да чего уж там... деклассировал
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Матвей Суицидин
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Ответ bel01
Месси - всё ещё дучший футболист мира. ЧМ доказал это всем вменяемым людям. Хотя, разумеется, его длинная эпоха превосходства над всеми подходит к концу.
В ПСЖ Месси играет рядом с Мбаппе и Неймаром. И там хорошо видно, что он уже уступает им. На клубном уровне, особенно в ЛЧ уровень выше чем в сборных и там видно, что газа уже не хватает по сравнению с более молодыми парнями.
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Митрандир цвета хаки
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Чет противоречивое высказывание. То Месси у него лучший игрок мира и это доказавший, то он не лучший игрок. Че сказать то хотел?
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Anna Chupakhina
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"На этом чемпионате мира Лео был лучшим". "Но при этом он уже не лучший футболист". То есть перестал быть лучшим, когда поднял кубок? Или в какой момент?
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Davron Tashkenbaev
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В те времена Месси давно бы сломали. Сейчас его оберегают от всех, даже судьи.
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Alex1104
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Логично всë сказал.
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Why always me?!
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Ответ инок
Комментарий удален пользователем
А ты кто такой, чтобы давать оценку Реброву? Он всё правильно сказал
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Альфред
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Ребров отлично в Спартаке устроился прыгать да горланить на лавке.
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Azman
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Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Как минимум обычный болельщик, который имеет право на свое мнение. Вы разве не высказываетесь по данной теме в комментариях?
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bel01
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Месси - всё ещё дучший футболист мира.
ЧМ доказал это всем вменяемым людям.

Хотя, разумеется, его длинная эпоха превосходства над всеми подходит к концу.
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Tille
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Ответ инок
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А кто вы такой, чтобы давать ему оценку? Пусть и положительную? Ребров хотя бы футболист.
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Игорь Климов
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Футбольная Эпоха Лео Месси.
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Фут.Боль
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Ответ инок
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Он поделился своим мнением,это не запрещено, ничего плохого про Месси он не сказал, назвал лучшим игроком ЧМ. Что не так?
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Сергей Чекулаев
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Ответ Великий Алонсо
Естественно, Месси уже давно не лучший футболист мира и никогда им не был.
Был больше 5 лет в первой половине десятых, только безумец будет отрицать это. Уж году в 2011 точно был
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Пирс Морган
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Артем Ребров: "Лучший футболист мира это я"
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Alexsangr
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Ответ инок
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На фоне Месси это никто.
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Матвей Баранов
Зря ты это, сейчас в минус уйдёшь
"Уйду" правильнее было бы.
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инок
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WhatZ
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Ну заголовок конечно...
а что, в тексте Ребров сказал иначе? Он точно так и сказал
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T622222
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Все верно
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