Артем Ребров: «ЧМ-2022 подвел черту под эпохой Месси. Он уже не лучший футболист мира»
Артем Ребров не считает Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.
– Является ли Месси лучшим игроком в мире?
– Не стал бы так говорить. Этот чемпионат мира подвел черту под его эпохой. Я не говорю, что эта победа – конец его карьеры. Может, на следующем чемпионате мира он сыграет еще лучше! Мы счастливчики, что видели его игру!
Но при этом он уже не лучший футболист – есть Холанд, Мбаппе и другие молодые ребята, которые показали, что готовы принять эстафету. Но конкретно на этом чемпионате мира Лео был лучшим – и в каком-то смысле подвел итог своей карьеры.
– Можно ли сравнивать Месси с Диего Марадоной?
– Это неправильно! Сравнивать Месси с Роналду или Мбаппе – это одно дело. Но нельзя сравнивать игроков разных поколений. Мы же не знаем, каким был бы Месси, если бы играл во времена Диего, – и наоборот, – сказал бывший вратарь и технический координатор «Спартака».
у меня мама футбол не смотрит, но когда я ей показывал хайлайты финала, она меня после попросила ей найти в Инсте профиль Киллиана (при том что у меня никогда не было и нет там профилей)
да чего уж там... деклассировал
ЧМ доказал это всем вменяемым людям.
Хотя, разумеется, его длинная эпоха превосходства над всеми подходит к концу.