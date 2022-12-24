Артем Ребров: «ЧМ-2022 подвел черту под эпохой Месси. Он уже не лучший футболист мира»

не считает лучшим футболистом в мире.

– Является ли Месси лучшим игроком в мире?

– Не стал бы так говорить. Этот чемпионат мира подвел черту под его эпохой. Я не говорю, что эта победа – конец его карьеры. Может, на следующем чемпионате мира он сыграет еще лучше! Мы счастливчики, что видели его игру!

Но при этом он уже не лучший футболист – есть Холанд, Мбаппе и другие молодые ребята, которые показали, что готовы принять эстафету. Но конкретно на этом чемпионате мира Лео был лучшим – и в каком-то смысле подвел итог своей карьеры.

– Можно ли сравнивать Месси с Диего Марадоной?

– Это неправильно! Сравнивать Месси с Роналду или Мбаппе – это одно дело. Но нельзя сравнивать игроков разных поколений. Мы же не знаем, каким был бы Месси, если бы играл во времена Диего, – и наоборот, – сказал бывший вратарь и технический координатор « ».