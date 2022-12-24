Александр Мостовой: «Овечкин – Роналду от мира хоккея. Месси – это Макдэвид»

Теги Вашингтон Криштиану Роналду Лионель Месси Александр Овечкин НХЛ Коннор Макдэвид Футбол

Александр Мостовой сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду.

Форвард «Вашингтона» ранее сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1) и обошел Горди Хоу по голам за всю историю НХЛ. У россиянина 802 шайбы.

– И Месси, и Овечкин – герои. Не хотел бы кого-то ставить выше.

– Овечкин – Месси от мира хоккея?

– Роналду, потому что снайпер и мощный. Месси – это Макдэвид.

Овечкин в 37 лет бьет рекорды, он великий хоккеист. Исходя из его статистики, он должен бить рекорд Гретцки, – сказал бывший футболист сборной России.

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу  

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17 комментариев

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Никита Сиротин
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Дацюк = Хави + Иньеста
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ni
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Глупости!
МД - не уровень по сравнению с Овечкиным.
Он попал в лёгкий дивизион в период, когда выросла результативность.
Чтобы быть как Овечкин надо 17 лет на одном уровне сохранять стабильность.
Только Горди был таким.
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Фанат Ференцвароша
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Овечкин - это скорее Харри Кейн в хоккее. Такой же середняк, набивающий бесполезные голы и играющий в позорном бестрофейнике
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f9rbjygrmn
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Ответ Великий Алонсо
Месси это хасбик
Правда любой футболист хотел бы играть как «хасбик»
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ken35
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Ответ Великий Алонсо
Месси это хасбик
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grek087
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Ответ corazón blanco
Месси - это Кросби. Макдевид больше похож на Мбаппе, за счёт скорости лучший.
О правильно! Месси это чистейший Кросби, если вообще можно как-то сравнивать и натягивать одно на другое! Овечкин-не прям чистейший Роналду , но учитывая его страсть к голам думаю что больше подходит!
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Булат Григорьев
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Ответ Великий Алонсо
Месси это хасбик
Ты это Гретта Тунберг
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цэсемьэр
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сейчас набегут глоры и заминусуют Царя, проходили😆
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Spartakus1984
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Ответ raspisanie77
Кросби скорее Месси, у него КСы и ОИ, а Макди безтрофейник и молод ещё.
Речь о стиле игры видимо.
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NO.MYNAMEISJEFFERY!
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Ответ Барсик Юрана
Хасбик чемпион ЮФС?
Месси чемпион ЮФС?)))
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Барсик Юрана
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Ответ Великий Алонсо
Месси это хасбик
Хасбик чемпион ЮФС?
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Великий Алонсо
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Месси это хасбик
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raspisanie77
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Кросби скорее Месси, у него КСы и ОИ, а Макди безтрофейник и молод ещё.
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Иван Бень
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Царь хоккей, говорят, и сам он больше, чем футбол любит и следит и играет даже
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wolkov
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Ну в принципе норм сравнение. Кросби еще в роли месси может быть, учитывая возраст😄😄
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Niko [Ars]
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Сильные сравнения подъехали
Со смыслом))
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corazón blanco
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Месси - это Кросби. Макдевид больше похож на Мбаппе, за счёт скорости лучший.
+29
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Криштиану Роналду
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