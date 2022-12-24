Александр Мостовой: «Овечкин – Роналду от мира хоккея. Месси – это Макдэвид»
Александр Мостовой сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду.
Форвард «Вашингтона» ранее сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1) и обошел Горди Хоу по голам за всю историю НХЛ. У россиянина 802 шайбы.
– И Месси, и Овечкин – герои. Не хотел бы кого-то ставить выше.
– Овечкин – Месси от мира хоккея?
– Роналду, потому что снайпер и мощный. Месси – это Макдэвид.
Овечкин в 37 лет бьет рекорды, он великий хоккеист. Исходя из его статистики, он должен бить рекорд Гретцки, – сказал бывший футболист сборной России.
💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу
МД - не уровень по сравнению с Овечкиным.
Он попал в лёгкий дивизион в период, когда выросла результативность.
Чтобы быть как Овечкин надо 17 лет на одном уровне сохранять стабильность.
Только Горди был таким.
Со смыслом))