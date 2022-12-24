Александр Мостовой: «Овечкин – Роналду от мира хоккея. Месси – это Макдэвид»

Александр Мостовой сравнил с .

Форвард « » ранее сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1) и обошел Горди Хоу по голам за всю историю НХЛ. У россиянина 802 шайбы.

– И Месси, и Овечкин – герои. Не хотел бы кого-то ставить выше.

– Овечкин – Месси от мира хоккея?

– Роналду, потому что снайпер и мощный. Месси – это .

Овечкин в 37 лет бьет рекорды, он великий хоккеист. Исходя из его статистики, он должен бить рекорд Гретцки, – сказал бывший футболист сборной России.

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу