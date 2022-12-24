Хуснутдинов о ЧМ по футболу: «Болел персонально за Месси, а из команд – за Францию. Я за них и в 2018-м болел, после вылета России»
Марат Хуснутдинов рассказал, кого поддерживал на чемпионате мира по футболу.
– Смотрели чемпионат мира по футболу? За кого болели в финале?
– Футбол я очень люблю! Чемпионат мира, конечно, смотрел. На групповом этапе выбирал только интересные матчи, а плей-офф посмотрел весь.
Болел персонально за Лионеля Месси, а из команд – за сборную Франции. Я за них и в 2018 году болел, после того, как сборная России в четвертьфинале проиграла Хорватии, – сказал нападающий СКА.
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, по пенальти – 4:2).
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