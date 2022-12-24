Марат Хуснутдинов рассказал, кого поддерживал на чемпионате мира по футболу.

– Смотрели чемпионат мира по футболу? За кого болели в финале?

– я очень люблю! Чемпионат мира, конечно, смотрел. На групповом этапе выбирал только интересные матчи, а плей-офф посмотрел весь.

Болел персонально за , а из команд – за сборную . Я за них и в 2018 году болел, после того, как сборная России в четвертьфинале проиграла Хорватии, – сказал нападающий .

В финале ЧМ-2022 сборная одержала победу над Францией (3:3, по пенальти – 4:2).