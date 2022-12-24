Хуснутдинов о ЧМ по футболу: «Болел персонально за Месси, а из команд – за Францию. Я за них и в 2018-м болел, после вылета России»

Теги СКА Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2018 FIFA КХЛ ЧМ-2022 Марат Хуснутдинов Хоккей

Марат Хуснутдинов рассказал, кого поддерживал на чемпионате мира по футболу. 

– Смотрели чемпионат мира по футболу? За кого болели в финале?

Футбол я очень люблю! Чемпионат мира, конечно, смотрел. На групповом этапе выбирал только интересные матчи, а плей-офф посмотрел весь.

Болел персонально за Лионеля Месси, а из команд – за сборную Франции. Я за них и в 2018 году болел, после того, как сборная России в четвертьфинале проиграла Хорватии, – сказал нападающий СКА.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, по пенальти – 4:2). 

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10 комментариев

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Spaten
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А за кого болел когда французы в финале вылетели?
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charly001
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Ответ Экспертное мнение
ну и проваливай отсюда по примеру юнико и эрнандесов эрнандесов)))
Ущемилась с подружками что ли ??? А что мне делать я то сам решу
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Skotinas
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Ответ Number_2
А чего перестали уточнять в начале, кто этот человек, типа я должен всех ноунеймов знать?)
Из тегов понял, что он как-то связан с КХЛ и СКА)
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Ответ charly001
Мда , одни и те же фанатки Месси бегают по всем веткам и гадят , уже комментарии не так интересно читать 👎
ну и проваливай отсюда по примеру юнико и эрнандесов эрнандесов)))
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charly001
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Мда , одни и те же фанатки Месси бегают по всем веткам и гадят , уже комментарии не так интересно читать 👎
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Number_2
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А чего перестали уточнять в начале, кто этот человек, типа я должен всех ноунеймов знать?)
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savik-A.M.
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Зашёл в новость узнать кто такой Хаснутдинов , прочёл и так и не узнал . Браво новостникам
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4 млрд людей смотрели этот финал, 2 млрд за Месси, 2 млрд против Месси, криштифаны, картофаны и прочие. Это была великая битва светлых и темных сил, где победу одержало добро! Иначе быть не могло.
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Haci Ceferli
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Точно так же и я болел за Францию, но персонально и за Месси, а плюс к этому ещё и Кринжа на скамейке увидеть...короче море эмоций 😂
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Игорь Климов
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Трудно, видимо, Марату в финале пришлось, ох, трудно)
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