Месси предложили 1 млн долларов за бишт, в котором он получал Кубок мира. Накидку готов купить экс-парламентарий из Омана

Лионелю Месси предложили миллион долларов за накидку с финала .

Как только форвард сборной получил медаль, ему надели темную накидку, которую заготовил и положил на плечи эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани. Забирать Кубок мира Месси пошел уже в темной мантии.

«От Султаната Омана поздравляю тебя с победой на чемпионате мира. Арабский бишт – символ благородства и мудрости. Предлагаю тебе миллион долларов в обмен на этот бишт», – написал юрист и бывший член парламента Омана Ахмед Аль-Барвани.

В чем это Месси получил кубок? Что за накидка?