Месси предложили 1 млн долларов за бишт, в котором он получал Кубок мира. Накидку готов купить экс-парламентарий из Омана

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Политика стиль Футбол

Лионелю Месси предложили миллион долларов за накидку с финала ЧМ-2022.

Как только форвард сборной Аргентины получил медаль, ему надели темную накидку, которую заготовил и положил на плечи эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани. Забирать Кубок мира Месси пошел уже в темной мантии.

«От Султаната Омана поздравляю тебя с победой на чемпионате мира. Арабский бишт – символ благородства и мудрости. Предлагаю тебе миллион долларов в обмен на этот бишт», – написал юрист и бывший член парламента Омана Ахмед Аль-Барвани.

В чем это Месси получил кубок? Что за накидка?  

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26 комментариев

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e_kot
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Кринжовый пеньюар на самом деле. Как эро халатик с Вайлдберриз)
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Kien_6
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Ответ инок
На Востоке когда накидывают национальную одежду гостю - это самое высшее уважение. А уважение нельзя продавать
Тем более у Месси этих млн больше чем достаточно))
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trum-pum
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Было бы шикарно продать ее за млн и отдать семьям погибших рабочих
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savik-A.M.
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Пусть лучше купить кончик волос Роналду которые коснулись мяча
Вот вы больные ? Везде надо приплести Роналду ,
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savik-A.M.
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Ответ инок
На Востоке когда накидывают национальную одежду гостю - это самое высшее уважение. А уважение нельзя продавать
Этому же Шейху , любимая жена дома дома в "кости" вставила " где покрывало с кровати " , теперь назад надо как то вернуть )
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Игорь Климов
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Ответ predMBAPPE
Тебе что ли???
Да, все фанан этого Кринжа7 о его трусах мечтают)
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Iuasamotu
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Подарок от небес. Такое не продаётся
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Мадрид наказывает!
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Я бы и доллара не дал.
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predMBAPPE
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Ответ Великий Алонсо
И что? Криштиану если захочет может даже свои грязные трусы за 1 лям долларов продать
Тебе что ли???
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Иван Бень
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в FIFA24 и в многочисленных патчах к PES6 этот бишт появится
100%
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Великий Алонсо
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И что? Криштиану если захочет может даже свои грязные трусы за 1 лям долларов продать
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Иван Бень
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Ответ инок
На Востоке когда накидывают национальную одежду гостю - это самое высшее уважение. А уважение нельзя продавать
да. тут тем более глава государства это сделал.
Это признак высшего уважения к Месси проявил эмир Катара
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Александр Егоров
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Что для него этот миллион? В будущем в музей какой-то отдаст или на благотворительность!
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Cevin Cigan
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Не продаст,в чём он спать будет???
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Azamat Abdukadyroff
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Пусть лучше купить кончик волос Роналду которые коснулись мяча
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sp.msk.86
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Это скорее знак уважения, чем желание купить ее
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adeptik
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Через лет 10 продаст её за сотку млн. Торгаши такие торгаши
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Фанат Лионеля Месси
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Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Не зашло,удаляй :)
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инок
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На Востоке когда накидывают национальную одежду гостю - это самое высшее уважение. А уважение нельзя продавать
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Любезный Коссутий
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норм ценник за тюль. надо продавать
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Dark.Babysitter
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Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
скорее лет через 10 за 220
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Прикольно, если он его выкинул
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Павел Федин
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примерно недельную зарплату получается)) За накидку, которая уже стала исторической), и будет дорога Лео) которую через лет 30 можно на аукционе продать за лярд (допустим)) Наивный султан конечно))
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liverpool and barcelona fan
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Подарок наверное не продается, да и 1 млн $ для Месси погоду не сделает
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Криштиану Роналду
Комментарий удален
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