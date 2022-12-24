Месси предложили 1 млн долларов за бишт, в котором он получал Кубок мира. Накидку готов купить экс-парламентарий из Омана
Лионелю Месси предложили миллион долларов за накидку с финала ЧМ-2022.
Как только форвард сборной Аргентины получил медаль, ему надели темную накидку, которую заготовил и положил на плечи эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани. Забирать Кубок мира Месси пошел уже в темной мантии.
«От Султаната Омана поздравляю тебя с победой на чемпионате мира. Арабский бишт – символ благородства и мудрости. Предлагаю тебе миллион долларов в обмен на этот бишт», – написал юрист и бывший член парламента Омана Ахмед Аль-Барвани.
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Это признак высшего уважения к Месси проявил эмир Катара