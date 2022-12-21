Дзюба о жесте Мартинеса с перчаткой у паха: «Мне привет передавал 😂»

пошутил о жесте вратаря сборной на награждении после финала .

Футболист « » получил приз лучшему голкиперу чемпионата мира в Катаре. Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

«Мне привет передавал 😂», – написал бывший форвард «Зенита» в комментариях к записи юмориста Гарика Харламова, который опубликовал фото вратаря.

Скриншот: соцсети Гарика Харламова

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