Дзюба о жесте Мартинеса с перчаткой у паха: «Мне привет передавал 😂»

Теги Артем Дзюба Астон Вилла премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес соцсети ахахаха Футбол

Артем Дзюба пошутил о жесте вратаря сборной Аргентины на награждении после финала ЧМ-2022.

Футболист «Астон Виллы» получил приз лучшему голкиперу чемпионата мира в Катаре. Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

«Мне привет передавал 😂», – написал бывший форвард «Зенита» в комментариях к записи юмориста Гарика Харламова, который опубликовал фото вратаря.

Скриншот: соцсети Гарика Харламова

«Я наблюдаю за тобой!» Как Мартинес вытащил серию пенальти в финале – еще один урок психологии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные