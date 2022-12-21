Дзюба о жесте Мартинеса с перчаткой у паха: «Мне привет передавал 😂»
Артем Дзюба пошутил о жесте вратаря сборной Аргентины на награждении после финала ЧМ-2022.
Футболист «Астон Виллы» получил приз лучшему голкиперу чемпионата мира в Катаре. Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».
«Мне привет передавал 😂», – написал бывший форвард «Зенита» в комментариях к записи юмориста Гарика Харламова, который опубликовал фото вратаря.
Скриншот: соцсети Гарика Харламова
«Я наблюдаю за тобой!» Как Мартинес вытащил серию пенальти в финале – еще один урок психологии
Комментарии