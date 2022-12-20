Нигматуллин о поведении Эмилиано Мартинеса: «Это было не по-пацански, а по-колхозному. Из него лезла грязь!»

раскритиковал вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

«Мне не очень понравилось поведение Мартинеса. После окончания финала [ ] он вел себя не по-спортивному. Из него лезла какая-то грязь!

Да, он победитель чемпионата мира… Герой своей сборной, который спасал команду в сериях пенальти. Сделал великолепный сэйв на последних секундах овертайма. Но надо оставаться человеком. Нужно помнить, что на тебя смотрят миллионы мальчишек, которые будут брать с тебя пример.

Брать приз лучшего вратаря мундиаля и прикреплять к одному месту — несолидно. Это было не по-пацански, а по-колхозному», — сказал экс-вратарь сборной России.

Сэйв Мартинеса на 120-й – просто пламя! А видели, как он отпраздновал?