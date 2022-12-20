Месси – лучший игрок 2022-го по версии читателей Goal. Неймар – 2-й, Холанд – 3-й, Роналду – 11-й
Goal подвел итоги голосования за звание лучшего футболиста года.
В рейтинг попали 50 игроков. В голосовании участвовали пользователи сайта. В ходе опроса они должны были определять лучшего из двух предложенных игроков в определенных категориях.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина);
2. Неймар («ПСЖ», Бразилия);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
4. Карим Бензема («Реал», Франция);
5. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция);
6. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия);
7. Лука Модрич («Реал», Хорватия);
8. Роберт Левандовски («Барселона», Польша);
9. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
10. Садьо Мане («Бавария», Сенегал).
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, представляющий сборную Португалии, занял 11-е место.
Комментарии