Месси – лучший игрок 2022-го по версии читателей Goal. Неймар – 2-й, Холанд – 3-й, Роналду – 11-й

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Goal подвел итоги голосования за звание лучшего футболиста года.

В рейтинг попали 50 игроков. В голосовании участвовали пользователи сайта. В ходе опроса они должны были определять лучшего из двух предложенных игроков в определенных категориях. 

Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина);

2. Неймар («ПСЖ», Бразилия);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);

4. Карим Бензема («Реал», Франция);

5. Килиан МбаппеПСЖ», Франция);

6. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия);

7. Лука Модрич («Реал», Хорватия);

8. Роберт ЛевандовскиБарселона», Польша);

9. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);

10. Садьо Мане («Бавария», Сенегал).

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, представляющий сборную Португалии, занял 11-е место. 

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