Месси – лучший игрок 2022-го по версии читателей Goal. Неймар – 2-й, Холанд – 3-й, Роналду – 11-й

Goal подвел итоги голосования за звание лучшего футболиста года.

В рейтинг попали 50 игроков. В голосовании участвовали пользователи сайта. В ходе опроса они должны были определять лучшего из двух предложенных игроков в определенных категориях.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. («ПСЖ», );

2. Неймар («ПСЖ», );

3. Эрлинг Холанд (« », Норвегия);

4. Карим Бензема (« », Франция);

5. (« », Франция);

6. Кевин де Брюйне (« », Бельгия);

7. Лука Модрич (« », Хорватия);

8. (« », Польша);

9. Мохамед Салах (« », Египет);

10. Садьо Мане (« », Сенегал).

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» , представляющий сборную , занял 11-е место.