Мбаппе – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Месси – 2-й, Холанд – 4-й, Хвича – 9-й

вышел на первое место кандидатов на .

23-летний форвард «ПСЖ» и сборной Франции стал фаворитом в борьбе за самый престижный индивидуальный приз по версии Goal.

Килиан сместил с первого места партнера по «ПСЖ» и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Первая десятка выглядит так:

1. Килиан Мбаппе ( )

2. («ПСЖ»)

3. Неймар («ПСЖ»)

4. ( )

5. ( )

6. ( )

7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

8. ( )

9. ( )

10. Джамал Мусиала ( )

Действующий обладатель «Золотого мяча» форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема – 20-й.