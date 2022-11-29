Мбаппе – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Месси – 2-й, Холанд – 4-й, Хвича – 9-й
Килиан Мбаппе вышел на первое место кандидатов на «Золотой мяч».
23-летний форвард «ПСЖ» и сборной Франции стал фаворитом в борьбе за самый престижный индивидуальный приз по версии Goal.
Килиан сместил с первого места партнера по «ПСЖ» и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
Первая десятка выглядит так:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
2. Лионель Месси («ПСЖ»)
3. Неймар («ПСЖ»)
4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
5. Роберт Левандовски («Барселона»)
6. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»)
7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
8. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
9. Хвича Кварацхелия («Наполи»)
10. Джамал Мусиала («Бавария»)
Действующий обладатель «Золотого мяча» форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема – 20-й.
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