Месси – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Альварес вошел в топ-10

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч».

В первую десятку вошел аргентинский форвард Хулиан Альварес, имя которого не фигурировало в предыдущей версии рейтинга. Также впервые в список претендентов попали голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес (20-е место) и хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес (14-е место).

Топ-10 выглядит так:

1. («ПСЖ»)

2. («ПСЖ»)

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

4. Неймар («ПСЖ»)

5. Роберт Левандовски (« »)

6. Винисиус Жуниор (« »)

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

8. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

9. Мохамед Салах (« »)

10. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

Действующий обладатель «Золотого мяча» форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема не попал в топ-20.

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