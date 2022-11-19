Месси – лучший игрок на ЧМ-2022 по версии NBC, Мбаппе – 2-й, де Брюйне – 3-й, Роналду – 11-й

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков на ЧМ-2022.

Список из 25 сильнейших футболистов, попавших на турнир в Катаре, представил NBC Sports.

На втором месте оказался партнер аргентинца по «ПСЖ» Килиан Мбаппе, выступающий за сборную Францию. Бразилец Неймар, еще один игрок из состава чемпионов Лиги 1, стал пятым.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси – Аргентина, «ПСЖ»;

2. Килиан Мбаппе – Франция, «ПСЖ»;

3. Кевин де Брюйне – Бельгия, «Манчестер Сити»;

4. Карим Бензема – Франция, «Реал Мадрид»;

5. Неймар – Бразилия, «ПСЖ»;

6. Харри Кейн – Англия, «Тоттенхэм»;

7. Садьо Мане – Сенегал, «Бавария» (выбыл из-за травмы);

8. Алиссон – Бразилия, «Ливерпуль»;

9. Роберт Левандовски – Польша, «Барселона»;

10. Винисиус Жуниор – Бразилия, «Реал Мадрид».

Нападающий сборной Поргугалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял 11-е место, хавбек Хорватии и «Реала» Лука Модрич – 14-е, форвард Уругвая Луис Суарес – 18-е, Педри из Испании и «Барселоны» – 19-е.

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