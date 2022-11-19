Месси – лучший игрок на ЧМ-2022 по версии NBC, Мбаппе – 2-й, де Брюйне – 3-й, Роналду – 11-й

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков на .

Список из 25 сильнейших футболистов, попавших на турнир в Катаре, представил NBC Sports.

На втором месте оказался партнер аргентинца по «ПСЖ» , выступающий за сборную Францию. Бразилец Неймар, еще один игрок из состава чемпионов Лиги 1, стал пятым.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси – Аргентина, «ПСЖ»;

2. Килиан Мбаппе – Франция, «ПСЖ»;

3. Кевин де Брюйне – Бельгия, «Манчестер Сити»;

4. Карим Бензема – Франция, «Реал Мадрид»;

5. Неймар – Бразилия, «ПСЖ»;

6. Харри Кейн – Англия, «Тоттенхэм»;

7. Садьо Мане – Сенегал, (выбыл из-за травмы);

8. Алиссон – Бразилия, ;

9. Роберт Левандовски – Польша, ;

10. Винисиус Жуниор – Бразилия, «Реал Мадрид».

Нападающий сборной Поргугалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял 11-е место, хавбек Хорватии и «Реала» Лука Модрич – 14-е, форвард Уругвая Луис Суарес – 18-е, Педри из Испании и «Барселоны» – 19-е.