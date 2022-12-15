Кроос о словах Модрича про судью после 0:3 от Аргентины: «Его опыт с этим арбитром плох. Считаю, пенальти был»

Тони Кроос высказался о после поражения в полуфинале .

Хорватия проиграла Аргентине в матче 1/2 финала ЧМ-2022 со счетом 0:3. Теперь хорваты сыграют со сборной Марокко в матче за 3-е место.

После матча полузащитник резко раскритиковал работу арбитра на игре с : «Не люблю говорить о судьях, но он один из худших. Катастрофа».

– Я знаю, что он не только очень спокойный человек, но еще и реалист. Он сказал, что его опыт с этим судьей плох. Это никак не связано с пенальти. По моему мнению, пенальти был. Это решение – не ошибка.

– Ты написал Модричу сообщение?

– Еще нет, я хотел дать ему день. Знаю, что после таких матчей ты получаешь две тысячи сообщений и потом не можешь ответить. Лучше связаться, когда все станет спокойнее, и пожелать ему удачи перед следующим матчем, – сказал полузащитник « ».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ