Тони Кроос: «Было бы неправильно, если бы такая карьера, как у Месси, не увенчалась титулом чемпиона мира»
Тони Кросс считает, что Лионель Месси заслужил победу на ЧМ-2022.
Об этом полузащитник «Реала», ранее выступавший за сборную Германии, рассказал, отвечая на вопрос о том, за кого будет болеть в финале.
«Если говорить о личных мотивах, то во Франции – два моих партнера по «Реалу».
С другой стороны, я должен быть честным: было бы неправильно, если бы такая карьера, как у Месси, не увенчалась титулом чемпиона мира», – сказал Кроос.
Финал ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции, пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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