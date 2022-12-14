Модрич об Орсато и пенальти в пользу Аргентины: «Не люблю говорить о судьях, но он один из худших. Катастрофа»
Лука Модрич раскритиковал работу судьи Даниэле Орсато в матче 1/2 финала ЧМ-2022.
«Аргентина честно выиграла матч, сегодня они были лучше и заслужили эту победу. Но нужно упомянуть еще кое-что, хотя обычно я этого не делаю.
Я не люблю говорить о судьях, но Орсато – один из худших. У меня не очень хорошие воспоминания о нем, это просто катастрофа», – сказал капитан сборной Хорватии.
Сборная Хорватии в1/2 финала ЧМ-2022 проиграла Аргентине (0:3) и сыграет в матче за 3-е место.
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