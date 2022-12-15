Касильяс о пенальти Аргентины в ворота Хорватии: «Альварес фолил на Ливаковиче, а не наоборот»

высказался о пенальти в матче Аргентина – Хорватия.

Аргентинцы обыграли хорватов со счетом 3:0 в полуфинале . Первый гол забил с пенальти, назначенного итальянским арбитром Даниэле Орсато за то, что голкипер сбил нападающего Хулиана Альвареса.

«Хулиан Альварес фолил на Ливаковиче, а не наоборот», – заявил экс-голкипер сборной Испании.

Экс-арбитр Рамос заявил, что пенальти в ворота Хорватии не стоило назначать, так как контакт был неизбежен. С ним согласился Касильяс

Итурральде о матче Аргентина – Хорватия: «Явный пенальти. Альварес сыграл умно, Ливаковичу ничего иного не оставалось»