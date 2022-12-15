«Пенальти не было. Ливакович остановился, Альварес налетел по инерции. Мы были лучше аргентинцев до этого момента». Экс-хавбек сборных Хорватии Царевич о 0:3

Экс-игрок сборных Хорватии считает, что назначать пенальти в пользу не стоило.

«Я стараюсь быть объективным и честным. По моему мнению, пенальти не было. Ливакович остановился, Альварес налетел по инерции. Это не оправдывает наше поражение, но эта деталь стала определяющей для игры, потому что до того момента Хорватия была лучше.

Около 30 минут мы контролировали ситуацию. А потом Орсато ставит пенальти. Признаюсь, я упертый хорват. Но я прислушиваюсь к мнениям экспертов, которые абсолютно согласны с тем, что пенальти не было.

Но стоит подчеркнуть и работу Скалони. Его нужно похвалить за то, что он сделал после поражения от Саудовской Аравии. Они играли по схеме 4-4-2 и душили нас. Месси – лучший игрок в истории, а у команды есть четкий план. Они владеют мячом, хорошо обороняются и создают пространство для Месси», – сказал Марио Царевич, выступавший за сборные Хорватии всех возрастов и отыгравший 1 матч за основую сборную.

На матче Аргентины и (3:0) работала бригада арбитров во главе с итальянцем .

«Судья влепил нам этот нелепый пенальти». Хорваты объясняют 0:3 в полуфинале

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ