«Судили в пользу в Аргентины – так плохо, что я не могу поверить. Позор, что при пенальти не было запроса ВАР». Шимунич о полуфинале ЧМ-2022

возмущен судейством на матче Хорватии и Аргентины (0:3) в полуфинале .

«Судили так плохо, что я не могу поверить. К сожалению, в пользу . Позор, что при пенальти не было запроса ВАР. Если бы мы не пропустили второй гол, то, возможно, вернулись бы в игру.

Далич сотворил чудо, он футбольный феномен. Парни заслужили, чтобы их тепло встретили в Загребе. Они наша гордость, гордость всей Хорватии. Они представляют нас наилучшим образом. Желаю им удачи», – сказал бывший защитник сборной Хорватии, сейчас возглавляющий Хорватию U19.

На матче Аргентины и работала бригада арбитров во главе с итальянцем .

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