«Судили в пользу в Аргентины – так плохо, что я не могу поверить. Позор, что при пенальти не было запроса ВАР». Шимунич о полуфинале ЧМ-2022
Йосип Шимунич возмущен судейством на матче Хорватии и Аргентины (0:3) в полуфинале ЧМ-2022.
«Судили так плохо, что я не могу поверить. К сожалению, в пользу Аргентины. Позор, что при пенальти не было запроса ВАР. Если бы мы не пропустили второй гол, то, возможно, вернулись бы в игру.
Далич сотворил чудо, он футбольный феномен. Парни заслужили, чтобы их тепло встретили в Загребе. Они наша гордость, гордость всей Хорватии. Они представляют нас наилучшим образом. Желаю им удачи», – сказал бывший защитник сборной Хорватии, сейчас возглавляющий Хорватию U19.
На матче Аргентины и Хорватии работала бригада арбитров во главе с итальянцем Даниэле Орсато.
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