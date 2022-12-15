«Ливакович не сбивал Альвареса, он врезался. Вратарь имел полное право располагаться так». Судья-хорват Страхоня о пенальти в пользу Аргентины

Хорватский судья считает, что назначать пенальти в пользу в полуфинале ЧМ не стоило.

Это мнение бывший футбольный арбитр выразил в студии HRT.

«Ливакович в этом моменте, как вратарь, имел полное право располагаться так. Он опустил правую ногу на землю задолго до того, как случился контакт. Другими словами, это было столкновение. Ливакович не сбивал нападающего.

Альварес врезался в Ливаковича, но вратарю разрешено находиться на пути у мяча. Ливакович не сбивал его, движения в сторону Альвареса не было. Если кто-то вдруг решил, что Альварес мог добраться до мяча, если бы не Ливакович, то нет, не мог. Он не мог обежать вратаря и добраться до мяча, потому что первым на мяче был Ловрен», – сказал Страхоня.

На матче Аргентины и (2:0) работала бригада арбитров во главе с итальянцем .

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