Джокович написал «Браво, Месси и Аргентина» и поздравил Хорватию с великолепным ЧМ после полуфинала
Новак Джокович отреагировал на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия (3:0).
После матча теннисист сделал пару сторис в соцсетях. Джокович, в частности, написал: «Браво, Лео [Месси] и Аргентина».
Серб также похвалил сборную Хорватии и лично Деяна Ловрена и Луку Модрича: «Поздравляю вас с этим, ребята, и всю команду с еще одним великолепным чемпионатом [мира]».
Фото: сторис инстаграма Новака Джоковича
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии