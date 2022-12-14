Джокович написал «Браво, Месси и Аргентина» и поздравил Хорватию с великолепным ЧМ после полуфинала

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Новак Джокович отреагировал на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия (3:0). 

После матча теннисист сделал пару сторис в соцсетях. Джокович, в частности, написал: «Браво, Лео [Месси] и Аргентина».

Серб также похвалил сборную Хорватии и лично Деяна Ловрена и Луку Модрича: «Поздравляю вас с этим, ребята, и всю команду с еще одним великолепным чемпионатом [мира]».

Фото: сторис инстаграма Новака Джоковича

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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