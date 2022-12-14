Джокович написал «Браво, Месси и Аргентина» и поздравил Хорватию с великолепным ЧМ после полуфинала

отреагировал на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия (3:0).

После матча теннисист сделал пару сторис в соцсетях. Джокович, в частности, написал: «Браво, Лео [Месси] и Аргентина».

Серб также похвалил сборную и лично и : «Поздравляю вас с этим, ребята, и всю команду с еще одним великолепным чемпионатом [мира]».

Фото: сторис инстаграма Новака Джоковича

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ