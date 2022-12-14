Дзюба о матче Аргентина – Хорватия: «Это не пенальти. Альварес пробил и потом врезался на полном ходу»

считает, что в пользу не стоило назначать пенальти.

Южноамериканская команда одержала победу над Хорватией со счетом 3:0 в полуфинале ЧМ-2022.

Первый гол забил Лионель Месси с пенальти, который итальянский судья назначил за то, что голкипер сбил форварда в штрафной площади.

«При всем уважении, мне кажется, это не пенальти. Он пробил уже и потом врезался на полном ходу сам.

Понимаю, если бы он обыгрывал... Вот, он же бьет, а не перекидывает... Мне кажется, это не пенальти.

Забил [Месси] без шансов, конечно», – сказал бывший форвард сборной России в сторис.

Был ли пенальти, который забил Месси? Оказалось, не все согласны

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ