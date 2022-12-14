Дзюба о матче Аргентина – Хорватия: «Это не пенальти. Альварес пробил и потом врезался на полном ходу»
Артем Дзюба считает, что в пользу Аргентины не стоило назначать пенальти.
Южноамериканская команда одержала победу над Хорватией со счетом 3:0 в полуфинале ЧМ-2022.
Первый гол забил Лионель Месси с пенальти, который итальянский судья Даниэле Орсато назначил за то, что голкипер Доминик Ливакович сбил форварда Хулиана Альвареса в штрафной площади.
«При всем уважении, мне кажется, это не пенальти. Он пробил уже и потом врезался на полном ходу сам.
Понимаю, если бы он обыгрывал... Вот, он же бьет, а не перекидывает... Мне кажется, это не пенальти.
Забил [Месси] без шансов, конечно», – сказал бывший форвард сборной России в сторис.
Был ли пенальти, который забил Месси? Оказалось, не все согласны
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