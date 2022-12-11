Кириос о том, может ли в 2023-м появиться новый чемпион ТБШ: «Рафа выиграет «Ролан Гаррос», Джокович, вероятно, выиграет «Уимблдон» – если я его не остановлю – так что не знаю»
22-я ракетка мира Ник Кириос ответил, может ли в 2023 году появиться новый чемпион «Большого шлема».
«Я скажу «нет».
Ну, Рафа выиграет «Ролан Гаррос», Джокович, вероятно, выиграет «Уимблдон» – если я его не остановлю – так что не знаю... Джокович настолько доминирует, что если только кто-то не повысит принципиально свой уровень на Australian Open или US Open, я не могу представить его поражение.
Возможно, Медведев сумеет его победить. Я бы с радостью выиграл ТБШ, но в действительности он настолько доминирует».
Джокович и Кириос разыграли титул «Уимблдона». Ник годами травил Новака, но поддержал во время депортации – и теперь у них дружба
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