Мэддисон считает Месси лучшим в истории: «Поразительно, что в 35 он играет на таком уровне»
Джеймс Мэддисон назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
Вчера аргентинский форвард отметился голом и ассистом в матче с Хорватией (3:0) в полуфинале ЧМ-2022.
«Я не был уверен, стану ли смотреть остаток чемпионата после нашего вылета, но как можно отказаться от возможности понаблюдать за Лео Месси, когда он играет на таком уровне в 35 лет?
Честно говоря, это поразительно», – написал хавбек сборной Англии и «Лестера», закончив сообщение изображением козы (под этим подразумевается «лучший футболист всех времен»).
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