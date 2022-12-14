Мэддисон считает Месси лучшим в истории: «Поразительно, что в 35 он играет на таком уровне»

Джеймс Мэддисон назвал лучшим футболистом мира.

Вчера аргентинский форвард отметился голом и ассистом в матче с Хорватией (3:0) в полуфинале .

«Я не был уверен, стану ли смотреть остаток чемпионата после нашего вылета, но как можно отказаться от возможности понаблюдать за Лео Месси, когда он играет на таком уровне в 35 лет?

Честно говоря, это поразительно», – написал хавбек сборной Англии и «Лестера», закончив сообщение изображением козы (под этим подразумевается «лучший футболист всех времен»).

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