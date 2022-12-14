«Месси – лучший игрок мира последние 15 лет. Его качество определило исход игры». Далич о поражении от Аргентины
Златко Далич охарактеризовал игру Лионеля Месси.
В полуфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии уступила Аргентине со счетом 0:3.
«Не думаю, что можно сказать что-то новое о таланте Месси. Он является лучшим игроком в мире на протяжении последних 15 лет.
Он был очень опасен, и его качество определило исход игры. Он играл по максимуму. Это тот Месси, которого мы ожидали увидеть», – сказал главный тренер сборной Хорватии.
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