Виландер о том, что считает Джоковича фаворитом Australian Open: «Его может подвести лишь слишком сильное желание доказать, что этот турнир – его дом»

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Семикратный чемпион «Больших шлемов» Матс Виландер назвал фаворитов мужского Australian Open.

«Я предполагаю, что в Австралию Новак Джокович приедет очень, очень голодным до победы, его будет очень трудно обыграть.

Я считаю Ноле явным фаворитом, поставлю его перед Медведевым, который лучше всего играет на харде, и Надалем, защищающим титул. Джоковича может подвести лишь слишком сильное желание проявить себя, доказать после всего случившегося с ним в Австралии год назад, что этот турнир – его дом».

Также он объяснил, почему не включил в число фаворитов Карлоса Алькараса.

«Представьте, какое давление сейчас испытывает этот 19-летний парень, которому удалось стать №1 в мире, опередив тех, кто выиграл больше 20 «Шлемов». Он феномен, но я предполагаю, что ему будет трудно, по крайней мере, в начале сезона».

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