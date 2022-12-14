Ривалдо – Месси: «Ты еще раньше заслуживал стать чемпионом мира, но Бог все знает и коронует тебя в это воскресенье»

Ривалдо поддержал перед финалом чемпионата мира.

в решающей игре встретится с командой Франции или Марокко. Матч состоится 18 декабря.

«В финале не будет ни Бразилии, ни , так что я поддержу Аргентину.

Нет слов, чтобы описать тебя, Месси 👏🏻👏🏻👏🏻. Ты еще раньше заслуживал того, чтобы стать чемпионом мира, но Бог все знает и коронует тебя в это воскресенье.

Ты заслуживаешь этого титула», – написал бывший нападающий сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ