Ривалдо – Месси: «Ты еще раньше заслуживал стать чемпионом мира, но Бог все знает и коронует тебя в это воскресенье»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Ривалдо Неймар ЧМ-2022 Футбол

Ривалдо поддержал Лионеля Месси перед финалом чемпионата мира.

Сборная Аргентины в решающей игре ЧМ-2022 встретится с командой Франции или Марокко. Матч состоится 18 декабря. 

«В финале не будет ни Бразилии, ни Неймара, так что я поддержу Аргентину. 

Нет слов, чтобы описать тебя, Месси 👏🏻👏🏻👏🏻. Ты еще раньше заслуживал того, чтобы стать чемпионом мира, но Бог все знает и коронует тебя в это воскресенье. 

Ты заслуживаешь этого титула», – написал бывший нападающий сборной Бразилии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные