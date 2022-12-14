Ривалдо – Месси: «Ты еще раньше заслуживал стать чемпионом мира, но Бог все знает и коронует тебя в это воскресенье»
Ривалдо поддержал Лионеля Месси перед финалом чемпионата мира.
Сборная Аргентины в решающей игре ЧМ-2022 встретится с командой Франции или Марокко. Матч состоится 18 декабря.
«В финале не будет ни Бразилии, ни Неймара, так что я поддержу Аргентину.
Нет слов, чтобы описать тебя, Месси 👏🏻👏🏻👏🏻. Ты еще раньше заслуживал того, чтобы стать чемпионом мира, но Бог все знает и коронует тебя в это воскресенье.
Ты заслуживаешь этого титула», – написал бывший нападающий сборной Бразилии.
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