У Месси 13 матчей с голами или ассистами на ЧМ. Лишь у Роналдо столько с 1966-го
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси повторил достижение бразильца Роналдо на ЧМ.
Игра с Хорватией в полуфинале чемпионата мира 2022 года стала для игрока, представляющего «ПСЖ», 13-й с результативными действиями.
С 1966 года только Месси и Роналдо удавалось набрать очки по системе «гол+пас» в таком количестве игр на чемпионатах.
Со статистикой Лионеля можно ознакомиться здесь.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии