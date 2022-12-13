У Месси 13 матчей с голами или ассистами на ЧМ. Лишь у Роналдо столько с 1966-го

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси повторил достижение бразильца Роналдо на ЧМ.

Игра с Хорватией в полуфинале чемпионата мира 2022 года стала для игрока, представляющего «ПСЖ», 13-й с результативными действиями.

С 1966 года только Месси и Роналдо удавалось набрать очки по системе «гол+пас» в таком количестве игр на чемпионатах.

Со статистикой Лионеля можно ознакомиться здесь.

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