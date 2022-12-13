«Месси – идеал футбола, он может играть до 50 лет. Мбаппе и Неймар знают, что он лучший». Экс-защитник сборной Аргентины Пинеда о Лео

Экс-защитник сборной Аргентины Маурисио Пинеда в восторге от .

«Месси – это идеал футбола. Он может играть до 50 лет и оставаться лучшим. Сейчас ему 35 и, очевидно, он поменял стиль игры. Он уже не так много ускоряется, но с мячом в ногах он в 10 раз быстрее остальных. Я считаю, что он выступит на следующем чемпионате мира. Он будет доминировать над футболом. Вокруг него будут бегать три полузащитника, а он будет играть как Модрич в сегодняшней сборной Хорватии.

Месси понимает футбол лучше, чем кто-либо еще. Когда он получает мяч, ты чувствуешь, что сейчас случится что-то особенное. Он постоянно удивляет. Это что-то выдающееся.

Все говорят о Мбаппе, но он знает, что Месси – лучший в мире. Неймар тоже это знает. Все бразильцы знают, что Месси – лучший. Я начал снова смотреть футбол из-за Месси и «Барселоны», – рассказал Пинеда, забивший победный гол в матче ЧМ-1998 между сборными Аргентины и Хорватии (1:0).

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