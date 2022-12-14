У Месси 20 (11+9) очков на ЧМ – больше всех. Он обошел Клозе, Роналдо, Герда Мюллера и Пеле

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Форвард Лионель Месси побил рекорд чемпионатов мира по результативным действиям.

Аргентинец отметился голом и ассистом в полуфинальном матче ЧМ-2022 с Хорватией (3:0). Теперь на его счету 11 забитых мячей и 9 голевых передач за пять чемпионатов.

В 35 лет Месси обошел Мирослава Клозе (Германия, 16+3), Роналдо (Бразилия, 15+4), Герда Мюллера (Германия, 14+5) и Пеле (Бразилия, 12+7).

Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

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