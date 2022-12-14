У Месси 20 (11+9) очков на ЧМ – больше всех. Он обошел Клозе, Роналдо, Герда Мюллера и Пеле

Форвард Лионель Месси побил рекорд чемпионатов мира по результативным действиям.

Аргентинец отметился голом и ассистом в полуфинальном матче с Хорватией (3:0). Теперь на его счету 11 забитых мячей и 9 голевых передач за пять чемпионатов.

В 35 лет Месси обошел (Германия, 16+3), (Бразилия, 15+4), Герда Мюллера ( , 14+5) и Пеле ( , 12+7).

Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

У Месси – рекорд по матчам на ЧМ. 25 шагов к достижению – в фотографиях

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ