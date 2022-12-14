Павар хочет уйти из «Баварии» летом. Клуб готов продать защитника, чтобы не потерять его бесплатно в 2024-м

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Бенжамен Павар хочет покинуть «Баварию» летом.

Защитник исключает возможность продления контракта с мюнхенским клубом. Он намерен найти новую команду по окончании сезона. 

«Бавария» не отпустит защитника в зимнее трансферное окно, если получит предложение. Однако клуб может согласиться на продажу француза летом, поскольку не хочет потерять его бесплатно в 2024 году. 

Павар перешел в «Баварию» из «Штутгарта» в 2019 году за 35 миллионов евро. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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