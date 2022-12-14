Ливакович открыт к переходу в «Баварию» зимой. Трансфер вратаря оценивается в 10 млн евро

намерена приобрести вратаря загребского .

Трансфер 27-летнего игрока сборной Хорватии в январе оценивается в 10 млн евро, сообщает Bayern & со ссылкой на Sport Bild.

По данным источника, сам Ливакович открыт к переходу в «Баварию».

Мюнхенцы видят в голкипере замену Мануэлю Нойеру, выбывшему до конца сезона из-за перелома ноги.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ